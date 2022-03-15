俄侵烏令芬蘭人心惶惶 6成2民眾願入北約創新高

今天公布的一項民調顯示，眼看俄羅斯入侵烏克蘭，芬蘭民眾贊成加入北約的比例達到6成2，創下歷史新高。圖為芬蘭今年2月宣布將斥資94億美元，購買64架F-35。（法新社、路透；本報合成）

2022/03/15 17:25

〔中央社〕今天公布的一項民調顯示，眼看俄羅斯入侵烏克蘭，芬蘭民眾贊成加入北約的比例達到6成2，創下歷史新高。

根據一項受芬蘭國家廣播公司（Yle）委託所做的民意調查，芬蘭民眾目前支持該國申請加入北大西洋公約組織（NATO）的比例，由兩週前的5成3，上升到目前的6成2。

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Yle表示，在此同時，今天公布的這份民調結果中，有1成6的芬蘭民眾反對該國加入北約，並有2成1的人不確定是否贊同。

歐洲聯盟（EU）各國中，與俄羅斯共享邊界最長的國家是芬蘭，該國自冷戰（Cold War）時期結束後，就因為怕激怒俄國而一直沒有參與軍事聯盟。

但在俄羅斯2月24日突然入侵烏克蘭後，芬蘭550萬人中，有許多人感受到東邊強鄰俄國的潛在威脅，因此贊成芬蘭加入美國領銜北約的支持度大增。

在過去20年，大部分時間裡，芬蘭國內對於是否加入北約，在輿論上一直沒有太大波動，大概都是不到1/3的人贊成，約5成的人反對。

自俄羅斯侵略烏克蘭後，芬蘭領導人便多次就國防和安全問題，與美國、北歐領導人會談。

上週，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）再次呼籲，在決定是否試著申請加入北約方面，芬蘭「不該躊躇，但要謹慎行事」。

尼尼斯托表示，加入北約與否是議會需做出的決定，「得出結論的時間」應會在議員看過關於加入北約的風險與利益評估報告後。那份報告預料將在未來幾週內公布。

Yle表示，這是他們委由民意調查機構Taloustutkimus，於3月9日到11日這段期間，對1378名18歲以上受訪者所做的線上民調，誤差幅度為2.5個百分點。

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