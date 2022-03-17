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    俄國將推「社會淨化」？ 普廷批反戰者是叛徒 網驚：是希特勒！

    普廷批國內反戰的人是叛徒。（路透）

    普廷批國內反戰的人是叛徒。（路透）

    2022/03/17 21:56

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭入侵以來，俄羅斯也爆發反戰聲浪，俄總統普廷（Vladimir Putin）昨天竟稱親西方立場的俄羅斯人是「民族叛徒」，還說俄國人會將愛國者和叛徒區分開來，「這種自然且必要的社會自我淨化」會讓俄國更加團結。消息傳到PTT後，台灣網友紛批普廷根本是「希特勒」！

    綜合外媒報導，自對烏發動入侵行動後內外受挫的俄羅斯，普廷似乎也惱羞成怒，16日在一場公開演講中斥責「親西方立場」的俄羅斯人是叛徒，宣稱西方世界就是想靠這些叛徒來分化俄國社會，不過他們的努力注定徒勞，因為真正的俄羅斯人可以區分出愛國者與叛徒的不同，就像一隻小蟲不小心飛進嘴巴裡面，一般人會馬上察覺並吐出來一樣，「這種自然而必要的社會自我淨化」（this natural and necessary self-cleansing of society），會促進我們國家的團結與凝聚力。」

    普廷的發言引起多家外媒譁然，消息也被台灣網友分享到PTT上，還直接以「普丁（廷）演講：要對叛國賊進行大清洗」為題，引發鄉民熱議。網友紛紛表示，「希特勒2022版」、「繼承了納粹意志的人要消滅其他假納粹」、「就希特勤2.0，只有我是對的，別人都是錯的」、「這不就是納粹嗎？」、「又要清洗一波政敵囉，稱帝指日可待」。

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