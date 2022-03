俄國將推「社會淨化」？ 普廷批反戰者是叛徒 網驚：是希特勒！

普廷批國內反戰的人是叛徒。(路透)

2022/03/17 21:56

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭遭入侵以來,俄羅斯也爆發反戰聲浪,俄總統普廷(Vladimir Putin)昨天竟稱親西方立場的俄羅斯人是「民族叛徒」,還說俄國人會將愛國者和叛徒區分開來,「這種自然且必要的社會自我淨化」會讓俄國更加團結。消息傳到PTT後,台灣網友紛批普廷根本是「希特勒」!

綜合外媒報導,自對烏發動入侵行動後內外受挫的俄羅斯,普廷似乎也惱羞成怒,16日在一場公開演講中斥責「親西方立場」的俄羅斯人是叛徒,宣稱西方世界就是想靠這些叛徒來分化俄國社會,不過他們的努力注定徒勞,因為真正的俄羅斯人可以區分出愛國者與叛徒的不同,就像一隻小蟲不小心飛進嘴巴裡面,一般人會馬上察覺並吐出來一樣,「這種自然而必要的社會自我淨化」(this natural and necessary self-cleansing of society),會促進我們國家的團結與凝聚力。」

普廷的發言引起多家外媒譁然,消息也被台灣網友分享到PTT上,還直接以「普丁(廷)演講:要對叛國賊進行大清洗」為題,引發鄉民熱議。網友紛紛表示,「希特勒2022版」、「繼承了納粹意志的人要消滅其他假納粹」、「就希特勤2.0,只有我是對的,別人都是錯的」、「這不就是納粹嗎?」、「又要清洗一波政敵囉,稱帝指日可待」。

