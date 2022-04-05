確認烏克蘭軍重掌烏北 英戰情報告：俄軍尚未能部署烏東

2022/04/05 17:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國國防部5日發布最新烏俄戰情報告，指烏克蘭軍隊已重新掌控烏北，但當地仍會有小規模戰鬥。此外，從烏北撤離的俄軍可能需要大幅度重整，才可能重新部署在烏東戰區。

《路透》報導，英國國防部透過「推特」官方頁面發布最新烏俄戰情，確認烏軍已重新掌控烏克蘭北部一帶，迫使俄軍撤出基輔以北和切爾尼戈夫周遭地區。但在烏軍最新收復的部分地區，仍可能發生小規模戰鬥，所幸強度預期會減少許多。

英方也推測，從烏北撤出的俄軍單位可能需要大幅度的重新武裝和休養生息，才有辦法重新部署在烏東地區。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/C605aP9hlX



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/t8wlPfCrqd — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） April 5, 2022

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