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    防空系統發威！ 烏國空軍：成功摧毀俄軍3枚巡弋飛彈

    烏克蘭西部空軍司令部指出，其防空系統成功摧毀了俄軍發射的3枚巡弋飛彈。（圖擷取自Повітряне командування

    烏克蘭西部空軍司令部指出，其防空系統成功摧毀了俄軍發射的3枚巡弋飛彈。（圖擷取自Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України官方臉書）

    2022/04/05 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭已邁入第41天，烏國空軍稍早指出，俄軍從白俄羅斯（Belarus）境內，透過蘇-35（Su-35）戰機，向烏國西部地區發射了4枚巡弋飛彈（cruise missile），其中有3枚遭烏國防空系統攔截後摧毀，剩下1枚也因受損而無法擊中目標。

    《烏克蘭國家通訊社》（UKRINFORM）報導，烏克蘭西部空軍司令部（Air Command "West" of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine）稍早透過臉書指出，俄軍2架蘇-35（Su-35）戰鬥機，於本月5日晚間，從白俄羅斯境內，向烏國西部地區發射了4枚巡弋飛彈。

    烏國西部空軍司令部指出：「俄西斯主義者（Russcist，俄國人與法西斯的組合詞）本來可將（巡弋飛彈）瞄準（烏國）西部數個基礎民用設施，不過3枚飛彈已遭烏國防空系統摧毀，第4枚飛彈也受到損壞，因此無法精準命中目標。」

    烏國西部空軍司令部補充，俄軍除了發射巡弋飛彈欲攻擊烏西外，還派出了2架戰術無人機（operational-tactical UAV）「偵察」空襲結果，不過這2架無人機，也遭烏國西部司令部的「防空飛彈部隊」給摧毀。

    據報導，俄國總統普廷（Vladimir Putin）自2月24日宣布大規模進犯烏克蘭後，俄軍便不斷進行空襲、摧毀基礎設施，並使用火砲、多管火箭炮系統（MLRS）及彈道飛彈（Ballistic missile），對烏國的市鎮、村莊及住宅區開火。

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