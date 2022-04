防空系統發威！ 烏國空軍：成功摧毀俄軍3枚巡弋飛彈

烏克蘭西部空軍司令部指出,其防空系統成功摧毀了俄軍發射的3枚巡弋飛彈。(圖擷取自Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України官方臉書)

2022/04/05 16:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭已邁入第41天,烏國空軍稍早指出,俄軍從白俄羅斯(Belarus)境內,透過蘇-35(Su-35)戰機,向烏國西部地區發射了4枚巡弋飛彈(cruise missile),其中有3枚遭烏國防空系統攔截後摧毀,剩下1枚也因受損而無法擊中目標。

據《烏克蘭國家通訊社》(UKRINFORM)報導,烏克蘭西部空軍司令部(Air Command "West" of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine)稍早透過臉書指出,俄軍2架蘇-35(Su-35)戰鬥機,於本月5日晚間,從白俄羅斯境內,向烏國西部地區發射了4枚巡弋飛彈。

烏國西部空軍司令部指出:「俄西斯主義者(Russcist,俄國人與法西斯的組合詞)本來可將(巡弋飛彈)瞄準(烏國)西部數個基礎民用設施,不過3枚飛彈已遭烏國防空系統摧毀,第4枚飛彈也受到損壞,因此無法精準命中目標。」

烏國西部空軍司令部補充,俄軍除了發射巡弋飛彈欲攻擊烏西外,還派出了2架戰術無人機(operational-tactical UAV)「偵察」空襲結果,不過這2架無人機,也遭烏國西部司令部的「防空飛彈部隊」給摧毀。

據報導,俄國總統普廷(Vladimir Putin)自2月24日宣布大規模進犯烏克蘭後,俄軍便不斷進行空襲、摧毀基礎設施,並使用火砲、多管火箭炮系統(MLRS)及彈道飛彈(Ballistic missile),對烏國的市鎮、村莊及住宅區開火。

