學者籲中國記取俄羅斯教訓 棄絕收復領土主義

學者表示，北京應棄絕俄羅斯總統普廷致力追求的收復領土主義，才能避免在台灣海峽遭遇和俄國同樣失敗的風險。（歐新社檔案照）

2022/04/05 16:41

〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭掀起中國可能武力犯台的討論，不過曾經來台訪問的學者戈爾拉赫說，北京應棄絕俄羅斯總統普廷致力追求的收復領土主義，才能避免在台灣海峽遭遇和俄國同樣失敗的風險。

戈爾拉赫（Alexander Gorlach）是劍橋大學（Cambridge University）宗教與國際研究所（ Institute on Religion and International Studies）高級研究員，曾經是哈佛大學（Harvard University）訪問學者，並於2017至2018年期間，受邀擔任台灣大學及香港城市大學的訪問學者。

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非營利機構卡特中心（Carter Center）官網中美印象（US-China Perception Monitor）英文版，則是在1日刊登他分析俄烏戰爭的專文。

中美印象網站的主編劉亞偉是上海復旦大學社會科學高等研究院的特聘教授，曾經陪同美國前總統卡特（Jimmy Carter）會晤中國國家領導人，而戈爾拉赫曾發表多篇反共挺台的論述。

這場戰爭起於俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）2月24日下令揮軍烏克蘭，他表示，普廷片面決定使得中俄聯盟承受著壓力，因北京聲稱支持烏克蘭領土完整。

2月18日至20日為期3天以視訊召開的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），中國外長王毅在19日的議程重申，中國尊重各國領土與主權完整的立場，「包括烏克蘭也不例外」。

戈爾拉赫說，所以從一開始北京就不贊成俄羅斯承認兩個由烏東分離主義者把持的地區，就北京立場而論，「支持分離主義就是支持台灣尋求獨立」。

他表示，儘管習近平也不樂見俄羅斯發動全面入侵，但這是另外一回事，可運用措辭潤飾俄羅斯先前的入侵之舉，因此自俄羅斯發動師出無名的戰爭以來，北京絕口不提入侵，與克宮口徑一致稱之為「特殊軍事行動」。

戈爾拉赫說，由是之故，北京以相當隱晦的方式指出，俄烏戰爭是內政的安全問題而非國際爭端，與北京對台灣的立場完全一致，也就是把台灣議題視為中國內政。

他表示，普廷近來演說也把烏克蘭視為俄羅斯一部份，並稱烏克蘭民選總統、具猶太血統的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）成立的合法政府是挾持烏國的法西斯，更是克宮主人追求神聖俄羅斯再統一的障礙。

戈爾拉赫說，習近平與普廷對於台灣和烏克蘭的說法，都是便宜行事背離歷史的錯誤敘述，烏克蘭首都基輔（Kyiv）往昔曾是文化及政經中心，那時莫斯科（Moscow）只是個無足輕重的村莊，而中共當局更是一天都沒有統治過台灣。

他表示，北京可以想見，佔據台灣將遭遇自由世界當機立斷的回應，日本與美國更宣稱，台灣對於他們的國家安全別具意義，因台灣比鄰日本及台灣晶片製造業對於美國經濟的重要性，兩國上述的宣稱絕非泛泛之言。

戈爾拉赫說，所以北京識相一點可能會格外謹慎，就算不支持西方制裁，也不至於經援俄羅斯，何況中國與俄羅斯同盟但聯合國安理會投票卻不相挺。

他表示，因此就當前烏克蘭的情勢而論，最終習近平還是不得不撇下他的盟友俄羅斯總統普廷，雖然王毅呼籲俄烏談停火，不過對北京最佳的自我忠告應是棄絕普廷致力追求的收復領土主義，才能避免在台灣海峽遭遇和俄羅斯同樣失敗的風險。

戈爾拉赫說，俄烏戰爭也使中國經濟受創，包括小麥、農作物與大豆等糧食價格飆漲，估計中國有8200萬人每天可支配的生活開銷不到1美元（約新台幣28元），而物價飆升可能會造成日用短缺與動盪不安。

中國政府雖力拚共同富裕消弭日益惡化的貧富差距，不過即以福建省為例，福建省發展研究中心撰寫的報告坦承，福建當地居民的收入不到台灣的一半，且區域發 展不均，阻礙實現共同富裕。

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