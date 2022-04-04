判斷俄軍目光鎖定烏東！英國國防部：掌控馬立波市仍為關鍵目標

英國國防部指出，掌控馬立波市仍為俄軍的關鍵目標，圖為烏克蘭士兵。（法新社）

2022/04/04 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第40天，為了能拿下南部港口城市馬立波（Mariupol），讓克里米亞（Crimea）及頓巴斯（Donbas）地區連線形成「陸路走廊」，俄軍持續對該市進行砲襲，而英國官方的最新戰情也指出，掌控馬立波市仍為俄軍的關鍵目標。

據英媒《BBC》報導，英國國防部4日在推特彙整最新戰情指出，俄軍仍嘗試攻下馬立波，持續對該市進行密集、無差別的襲擊，但烏軍繼續強烈反抗，還保有對馬立波市的掌控權。

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英國國防部提到，幾乎能肯定地推測，馬立波是俄軍鎖定拿下的關鍵目標，若是可成功掌控該市，能確保俄國擁有從克里米亞通往該市的「陸路走廊」。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6U2qEmdx0T



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/tn99P8tmbg — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） April 3, 2022

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