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    判斷俄軍目光鎖定烏東！英國國防部：掌控馬立波市仍為關鍵目標

    英國國防部指出，掌控馬立波市仍為俄軍的關鍵目標，圖為烏克蘭士兵。（法新社）

    英國國防部指出，掌控馬立波市仍為俄軍的關鍵目標，圖為烏克蘭士兵。（法新社）

    2022/04/04 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第40天，為了能拿下南部港口城市馬立波（Mariupol），讓克里米亞（Crimea）及頓巴斯（Donbas）地區連線形成「陸路走廊」，俄軍持續對該市進行砲襲，而英國官方的最新戰情也指出，掌控馬立波市仍為俄軍的關鍵目標。

    據英媒《BBC》報導，英國國防部4日在推特彙整最新戰情指出，俄軍仍嘗試攻下馬立波，持續對該市進行密集、無差別的襲擊，但烏軍繼續強烈反抗，還保有對馬立波市的掌控權。

    英國國防部提到，幾乎能肯定地推測，馬立波是俄軍鎖定拿下的關鍵目標，若是可成功掌控該市，能確保俄國擁有從克里米亞通往該市的「陸路走廊」。

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