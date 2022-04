判斷俄軍目光鎖定烏東！英國國防部：掌控馬立波市仍為關鍵目標

2022/04/04 10:36

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第40天,為了能拿下南部港口城市馬立波(Mariupol),讓克里米亞(Crimea)及頓巴斯(Donbas)地區連線形成「陸路走廊」,俄軍持續對該市進行砲襲,而英國官方的最新戰情也指出,掌控馬立波市仍為俄軍的關鍵目標。

據英媒《BBC》報導,英國國防部4日在推特彙整最新戰情指出,俄軍仍嘗試攻下馬立波,持續對該市進行密集、無差別的襲擊,但烏軍繼續強烈反抗,還保有對馬立波市的掌控權。

英國國防部提到,幾乎能肯定地推測,馬立波是俄軍鎖定拿下的關鍵目標,若是可成功掌控該市,能確保俄國擁有從克里米亞通往該市的「陸路走廊」。

