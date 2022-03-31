為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    示警基輔城郊恐爆激戰！英國防部：俄軍並未停止砲襲行動

    英國國防部指出，俄軍目前的飛彈空襲及砲擊仍在持續，並未停歇，圖為烏克蘭士兵。（法新社）

    英國國防部指出，俄軍目前的飛彈空襲及砲擊仍在持續，並未停歇，圖為烏克蘭士兵。（法新社）

    2022/03/31 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第36天，俄方於29日的談判中，稱將大幅減少對首都基輔（Kyiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，似乎釋出善意，不過，英國官方的最新戰情則指，俄軍的飛彈空襲及砲擊行動仍在持續，並未停歇。

    據英媒《天空新聞》報導，英國國防部31日在推特彙整最新戰情指出，儘管俄羅斯承諾將「大幅縮減」其在北部大城切爾尼戈夫的軍事行動，但俄軍仍持續對該市砲襲。

    英國國防部指出，烏俄戰事已經打了36天，儘管部分克里姆林宮（Kremlin）的軍隊確實有撤離的跡象，但俄軍堅守在首都基輔的東、西兩側的陣地，未來幾天，基輔城郊地區，可能會發生激戰。

    烏克蘭南方戰線部分，俄軍仍持續對南部港城馬立波（Mariupol）進行砲襲，，但目前烏軍仍擁有該市的掌控權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏國多點擊退俄軍 英防部示警：俄仍能對基輔造成重大威脅
    2022/03/29 16:50

    烏國多點擊退俄軍 英防部示警：俄仍能對基輔造成重大威脅
    戰損嚴重！ 英防部新情報：俄動用後備役士兵、徵兵及外國傭兵
    2022/03/24 17:26

    戰損嚴重！ 英防部新情報：俄動用後備役士兵、徵兵及外國傭兵

    沛納海大膽創新 引領錶壇環保風潮
    改變策略了？ 英防部：俄軍意圖「南北夾擊」包圍烏東
    2022/03/23 17:14

    改變策略了？ 英防部：俄軍意圖「南北夾擊」包圍烏東
    俄軍首用「匕首」高超音速飛彈！英防部點出戰略關鍵
    2022/03/22 09:58

    俄軍首用「匕首」高超音速飛彈！英防部點出戰略關鍵

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    俄軍為何停滯不前 英國防部點出重要關鍵
    2022/03/18 12:49

    俄軍為何停滯不前 英國防部點出重要關鍵
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播