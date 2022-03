示警基輔城郊恐爆激戰！英國防部：俄軍並未停止砲襲行動

2022/03/31 15:10

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第36天,俄方於29日的談判中,稱將大幅減少對首都基輔(Kyiv)、切爾尼戈夫(Chernihiv)的軍事行動,似乎釋出善意,不過,英國官方的最新戰情則指,俄軍的飛彈空襲及砲擊行動仍在持續,並未停歇。

據英媒《天空新聞》報導,英國國防部31日在推特彙整最新戰情指出,儘管俄羅斯承諾將「大幅縮減」其在北部大城切爾尼戈夫的軍事行動,但俄軍仍持續對該市砲襲。

英國國防部指出,烏俄戰事已經打了36天,儘管部分克里姆林宮(Kremlin)的軍隊確實有撤離的跡象,但俄軍堅守在首都基輔的東、西兩側的陣地,未來幾天,基輔城郊地區,可能會發生激戰。

烏克蘭南方戰線部分,俄軍仍持續對南部港城馬立波(Mariupol)進行砲襲,,但目前烏軍仍擁有該市的掌控權。

