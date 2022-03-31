示警基輔城郊恐爆激戰！英國防部：俄軍並未停止砲襲行動

英國國防部指出，俄軍目前的飛彈空襲及砲擊仍在持續，並未停歇，圖為烏克蘭士兵。（法新社）

2022/03/31 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第36天，俄方於29日的談判中，稱將大幅減少對首都基輔（Kyiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，似乎釋出善意，不過，英國官方的最新戰情則指，俄軍的飛彈空襲及砲擊行動仍在持續，並未停歇。

據英媒《天空新聞》報導，英國國防部31日在推特彙整最新戰情指出，儘管俄羅斯承諾將「大幅縮減」其在北部大城切爾尼戈夫的軍事行動，但俄軍仍持續對該市砲襲。

請繼續往下閱讀...

英國國防部指出，烏俄戰事已經打了36天，儘管部分克里姆林宮（Kremlin）的軍隊確實有撤離的跡象，但俄軍堅守在首都基輔的東、西兩側的陣地，未來幾天，基輔城郊地區，可能會發生激戰。

烏克蘭南方戰線部分，俄軍仍持續對南部港城馬立波（Mariupol）進行砲襲，，但目前烏軍仍擁有該市的掌控權。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dESTQT4irj



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0NUMTq8nrj — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） March 31, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法