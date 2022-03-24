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    戰損嚴重！ 英防部新情報：俄動用後備役士兵、徵兵及外國傭兵

    英國情報指出，目前戰損嚴重，因此正尋求動用後備役士兵、法定徵兵及外國僱傭兵援助，圖為烏克蘭士兵。（美聯社）

    英國情報指出，目前戰損嚴重，因此正尋求動用後備役士兵、法定徵兵及外國僱傭兵援助，圖為烏克蘭士兵。（美聯社）

    2022/03/24 17:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第29天，稍早英國官方再次公布最新戰情，透露俄軍目前戰損嚴重，因此正尋求動用後備役士兵、法定徵兵及外國僱傭兵援助，來彌補現在戰力吃緊的狀況。

    《以色列時報》報導，英國國防部24日在推特彙整最新戰情指出，幾乎能夠肯定地推測，俄國在入侵烏克蘭的軍事行動中，已經造成數千人傷亡。

    英國國防部推測，俄軍目前正在尋求動用後備役士兵、法定徵兵及外國僱傭兵援助，以彌補目前可觀的兵力損失。

    英國國防部提到，目前不清楚俄國要如何將新募兵力融入俄軍的地面部隊，也無法評估其將對俄軍的戰力產生何種影響。

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