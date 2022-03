戰損嚴重！ 英防部新情報：俄動用後備役士兵、徵兵及外國傭兵

2022/03/24 17:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第29天,稍早英國官方再次公布最新戰情,透露俄軍目前戰損嚴重,因此正尋求動用後備役士兵、法定徵兵及外國僱傭兵援助,來彌補現在戰力吃緊的狀況。

據《以色列時報》報導,英國國防部24日在推特彙整最新戰情指出,幾乎能夠肯定地推測,俄國在入侵烏克蘭的軍事行動中,已經造成數千人傷亡。

英國國防部推測,俄軍目前正在尋求動用後備役士兵、法定徵兵及外國僱傭兵援助,以彌補目前可觀的兵力損失。

英國國防部提到,目前不清楚俄國要如何將新募兵力融入俄軍的地面部隊,也無法評估其將對俄軍的戰力產生何種影響。

