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    改變策略了？ 英防部：俄軍意圖「南北夾擊」包圍烏東

    英國國防部指出，目前俄軍正打算從北部的切爾尼戈夫市，及南部的馬立波向前推進，計劃將包圍身處東部的烏軍。圖為烏克蘭士兵。（擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    英國國防部指出，目前俄軍正打算從北部的切爾尼戈夫市，及南部的馬立波向前推進，計劃將包圍身處東部的烏軍。圖為烏克蘭士兵。（擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    2022/03/23 17:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭已持續近一個月，稍早英國官方再次公布最新戰情，指俄軍正試圖從北部的切爾尼戈夫（Chernihiv）市及南部港口城市馬立波（Mariupol）推進，意圖將身處烏克蘭東部的軍隊包圍。

    據英媒《BBC》報導，英國國防部23日在推特彙整最新戰情指出，目前俄軍正打算從北部的切爾尼戈夫市，及南部的馬立波向前推進，計劃包圍東部的烏軍。

    英國國防部指出，俄軍為了奪下首都基輔（Kyiv）而在烏國北部所執行的攻擊任務，目前基本上仍處於靜止狀態；而英防部推測，俄軍在恢復大規模攻擊行動前，應該會花一段時間重組部隊。

    英方所掌握的情資顯示，俄軍似乎還試圖繞過南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv），向西前進至濱臨黑海的西南部港城敖德薩（Odessa）。

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