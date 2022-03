改變策略了？ 英防部：俄軍意圖「南北夾擊」包圍烏東

英國國防部指出,目前俄軍正打算從北部的切爾尼戈夫市,及南部的馬立波向前推進,計劃將包圍身處東部的烏軍。圖為烏克蘭士兵。(擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書)

2022/03/23 17:14

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭已持續近一個月,稍早英國官方再次公布最新戰情,指俄軍正試圖從北部的切爾尼戈夫(Chernihiv)市及南部港口城市馬立波(Mariupol)推進,意圖將身處烏克蘭東部的軍隊包圍。

據英媒《BBC》報導,英國國防部23日在推特彙整最新戰情指出,目前俄軍正打算從北部的切爾尼戈夫市,及南部的馬立波向前推進,計劃包圍東部的烏軍。

請繼續往下閱讀...

英國國防部指出,俄軍為了奪下首都基輔(Kyiv)而在烏國北部所執行的攻擊任務,目前基本上仍處於靜止狀態;而英防部推測,俄軍在恢復大規模攻擊行動前,應該會花一段時間重組部隊。

英方所掌握的情資顯示,俄軍似乎還試圖繞過南部尼古拉耶夫市(Mykolaiv),向西前進至濱臨黑海的西南部港城敖德薩(Odessa)。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/PCEfBZMADk



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gmDkmzjI7F