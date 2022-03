尚未達標！英防部最新情報：俄近日恐重整旗鼓「攻擊基輔」

英國最新情報指出,到目前為止,俄軍極可能尚未達成其原先所設下的侵略目標。,圖為烏克蘭國土防衛部隊士兵投擲汽油彈。(圖擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書)

2022/03/11 16:53

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)宣布進犯烏克蘭已逾2週,儘管外媒曾推估首都基輔(Kyiv)恐在數小時淪陷,但烏國軍民齊心以「游擊戰」力守,導致雙方對峙。而英國最新情報也指出,到目前為止,俄軍極可能尚未達成其原先所設下的侵略目標。

據《以色列時報》報導,英國國防部9日透過推特指出,依照他們所掌握到的新情資顯示,俄軍極可能尚未達成「入侵烏克蘭前」預先所設下的目標。

英國國防部表示,俄軍地面部隊取得的進展很有限,後勤運輸補給問題,仍持續阻擋他們向前推進;同時,俄軍更遭遇了烏克蘭的頑強抵抗。

英國國防部推測,俄方未來幾天可能會重新調整軍隊部署,以執行新的攻擊行動,而這恐怕也包含了針對首都基輔的軍事任務。

