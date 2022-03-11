尚未達標！英防部最新情報：俄近日恐重整旗鼓「攻擊基輔」

英國最新情報指出，到目前為止，俄軍極可能尚未達成其原先所設下的侵略目標。，圖為烏克蘭國土防衛部隊士兵投擲汽油彈。（圖擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

2022/03/11 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣布進犯烏克蘭已逾2週，儘管外媒曾推估首都基輔（Kyiv）恐在數小時淪陷，但烏國軍民齊心以「游擊戰」力守，導致雙方對峙。而英國最新情報也指出，到目前為止，俄軍極可能尚未達成其原先所設下的侵略目標。

據《以色列時報》報導，英國國防部9日透過推特指出，依照他們所掌握到的新情資顯示，俄軍極可能尚未達成「入侵烏克蘭前」預先所設下的目標。

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英國國防部表示，俄軍地面部隊取得的進展很有限，後勤運輸補給問題，仍持續阻擋他們向前推進；同時，俄軍更遭遇了烏克蘭的頑強抵抗。

英國國防部推測，俄方未來幾天可能會重新調整軍隊部署，以執行新的攻擊行動，而這恐怕也包含了針對首都基輔的軍事任務。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/9SIvyYxJxe



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/6agVnIHuZn — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） March 11, 2022

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