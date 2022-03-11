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    俄烏戰爭第16日！衛星照曝「基輔」及「切爾尼戈夫」慘況

    2022/03/11 13:00
    美國太空科技公司「Maxar Technologies」公布的衛星照片顯示，俄軍目前掌控位於基輔州戈斯托梅利（Hostomel）的安托諾夫空軍基地（Antonov Airbase），機場內的燃料油貯槽起火，冒出濃濃黑煙。（歐新社）

    美國太空科技公司「Maxar Technologies」公布的衛星照片顯示，俄軍目前掌控位於基輔州戈斯托梅利（Hostomel）的安托諾夫空軍基地（Antonov Airbase），機場內的燃料油貯槽起火，冒出濃濃黑煙。（歐新社）

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍對烏克蘭執行軍事行動已邁入第16日，據美國太空科技公司「Maxar Technologies」近日所攝下的最新照片顯示，烏國首都基輔（Kyiv）西北部城郊及北部切爾尼戈夫市（Chernihiv）的部分地區，都因攻擊而受到嚴重毀損。

    《CNN》報導，「Maxar Technologies」10日所攝下的衛星照片顯示，基輔州戈斯托梅利（Hostomel）的安托諾夫空軍基地（Antonov Airbase）內一處燃料油貯槽起火，機場南方的油槽冒出濃濃黑煙。

    第二張照片顯示，俄軍針對基輔州的博羅江卡鎮（Borodyanka）空襲後，多處民宅受損的慘況。

    衛星照片顯示，基輔州的博羅江卡鎮（Borodyanka），多處民宅因俄軍攻擊而受損。（歐新社）

    衛星照片顯示，基輔州的博羅江卡鎮（Borodyanka），多處民宅因俄軍攻擊而受損。（歐新社）

    第三張照片指出，基輔州的斯托揚卡地區，當地一處倉庫因俄軍空襲，而遭熊熊大火吞噬。

    基輔州的斯托揚卡地區，當地一處倉庫因俄軍空襲而燒毀。（歐新社）

    基輔州的斯托揚卡地區，當地一處倉庫因俄軍空襲而燒毀。（歐新社）

    第四張照片則顯示，距離基輔約130公里的切爾尼戈夫市，當地一家名為「震央K超市」（The Epicenter K supermarket）的建築物，遭到大火襲擊，就連屋頂也被燒光，更留下多處焦黑殘骸。

    烏克蘭北部切爾尼戈夫市（Chernihiv）的「震央K超市」（The Epicenter K supermarket），遭到大火燒毀。（法新社）

    烏克蘭北部切爾尼戈夫市（Chernihiv）的「震央K超市」（The Epicenter K supermarket），遭到大火燒毀。（法新社）

    最後一張照片則指出，切爾尼戈夫市內一處工業區，也因遭俄軍轟炸而發生火災。

    切爾尼戈夫市內一處工業區發生火災。（路透）

    切爾尼戈夫市內一處工業區發生火災。（路透）

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