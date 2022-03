俄軍拿不下首都！英防部捎捷報：烏俄正在基輔西北方持續交戰

2022/03/09 16:04

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已近2週,美方先前曾推估首都基輔(Kyiv)恐在96小時內淪陷,但未料烏國政府、民眾齊心抗俄,加上國際馳援,讓「首都保衛戰」進入對峙。而稍早英國國防部的情報指出,俄軍尚未在基輔北部取得重大突破,同時,烏軍似乎成功擊落俄軍飛機。

據英媒《衛報》的最新報導,英國國防部9日透過推特指出,目前俄烏軍隊正在基輔西北方持續交戰中,俄軍尚未取得任何重大突破。

英國國防部表示,針對抗衡俄羅斯的現代戰機上,烏克蘭防空系統做的相當成功,這可能阻擋俄軍對烏克蘭領空,進行任何程度的控制。

英國國防部提到,目前烏國第二大城哈爾科夫(Kharkiv)、切爾尼戈夫(Chernihiv)、蘇梅(Sumy)及濱亞速海(The Azov Sea)的馬立波市(Mariupol)仍持續遭到俄軍包圍及砲擊。

