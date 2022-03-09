俄軍拿不下首都！英防部捎捷報：烏俄正在基輔西北方持續交戰

英國國防部的情報指出，俄軍尚未在基輔北部取得重大突破，圖為烏克蘭士兵駕駛坦克車。（法新社）

2022/03/09 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已近2週，美方先前曾推估首都基輔（Kyiv）恐在96小時內淪陷，但未料烏國政府、民眾齊心抗俄，加上國際馳援，讓「首都保衛戰」進入對峙。而稍早英國國防部的情報指出，俄軍尚未在基輔北部取得重大突破，同時，烏軍似乎成功擊落俄軍飛機。

據英媒《衛報》的最新報導，英國國防部9日透過推特指出，目前俄烏軍隊正在基輔西北方持續交戰中，俄軍尚未取得任何重大突破。

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英國國防部表示，針對抗衡俄羅斯的現代戰機上，烏克蘭防空系統做的相當成功，這可能阻擋俄軍對烏克蘭領空，進行任何程度的控制。

英國國防部提到，目前烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）及濱亞速海（The Azov Sea）的馬立波市（Mariupol）仍持續遭到俄軍包圍及砲擊。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjAjI4vbCk



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/eAqudcHW05 — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） March 9, 2022

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