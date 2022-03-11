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    今恐大決戰？美防部：俄軍車隊24小時內向基輔推進4.8公里

    美國太空科技公司「Maxar Technologies」10日所公布的衛星照片顯示，俄國軍車目前位於距離烏國首都基輔西北方17英里（約27公里）的奧澤拉（Ozera）鎮。（歐新社）

    美國太空科技公司「Maxar Technologies」10日所公布的衛星照片顯示，俄國軍車目前位於距離烏國首都基輔西北方17英里（約27公里）的奧澤拉（Ozera）鎮。（歐新社）

    2022/03/11 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯向烏克蘭開戰已進入第16天，據美國國防部官員的說法指出，俄軍綿延於首都基輔（Kyiv）郊區長達64公里的大型車隊，在過去24小時內，向前推進了3英里（約4.8公里），今（11日）恐爆發大決戰。

    據英媒《天空新聞》報導，美國高階國防官員指出，俄軍綿延於基輔外的大型車隊，在過去24小時內向前推進了4.8公里，目前推估距離市中心僅剩15公里的距離。

    以下是俄軍在過去24小時內所發生的變化：

    *俄軍已從西北方路線推進至基輔，目前位於安托諾夫（Antonov，亦稱戈斯托梅利，Gostomel）機場附近。

    *俄軍在基輔以東的方向，正延著兩條平行線向前推近。

    *部分俄軍已轉移至烏克蘭東北部的蘇梅州（Sumy），但目前不清楚確切調動原因。

    *烏北切爾尼戈夫（Chernihiv）地區遭到孤立，此處的俄軍並未跨越市區，烏軍仍在抵禦，戰況激烈。

    *烏克蘭南方濱亞速海（The Azov Sea）的馬立波市（Mariupol）已遭俄軍包圍，正在向前推進，但俄國尚未拿下該市的掌控權。

    美國高階國防官員補充，儘管烏克蘭目前仍有大部分固定翼飛機能用，但烏軍使用的次數並不多，他們反倒鎖定地對空飛彈系統、可攜式防空飛彈系統及反裝甲系統取而代之。

    美國分析指出，俄軍在地面進攻成效不如預期，目前依舊仰賴遠程火力砲轟，透過飛機轟炸及地面移動發射器，執行攻擊行動。

    衛星照片顯示，在基輔州別列斯強卡（Berestyanka）空軍基地以西10英里（約16公里）處，似乎能見到俄軍將多管火箭發射器，放置於樹木附近的田地。（歐新社）

    衛星照片顯示，在基輔州別列斯強卡（Berestyanka）空軍基地以西10英里（約16公里）處，似乎能見到俄軍將多管火箭發射器，放置於樹木附近的田地。（歐新社）

    「Maxar Technologies」指出，俄軍車隊已重新部署至基輔州的盧布揚卡鎮（Lubyanka）。（歐新社）

    「Maxar Technologies」指出，俄軍車隊已重新部署至基輔州的盧布揚卡鎮（Lubyanka）。（歐新社）

    衛星照片顯示，俄軍64公里車隊一路綿延至伊萬基夫鎮（Ivankov）的東南部。（歐新社）

    衛星照片顯示，俄軍64公里車隊一路綿延至伊萬基夫鎮（Ivankov）的東南部。（歐新社）

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