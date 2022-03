每次勝利都和牠有關！ 基輔小狗狗「靠本能」前線立大功

2022/03/07 21:13

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭外交部近日分享一隻保家衛國的「小夥伴」,一隻正在基輔地區警犬訓練中心「工作」、名叫拜拉克塔(Bayraktar)的警犬,近日成為當地警方與士兵的好夥伴,牠發揮天賦本能「提醒大家避險」,讓基輔當地軍警笑說「每一次勝利都離不開這隻狗寶寶的貢獻」。

烏克蘭外交部4日在推特貼出照片指出,一隻名叫「Bayraktar」的小狗現在在基輔地區警犬訓練中心「工作」,牠感覺到有敵人接近就會開始狂吠,「還能察覺有爆炸的危險警告大家」。

外媒報導,拜拉克塔前幾月在基輔地區警犬訓練中心出生,並被當地軍警以著名的土耳其「Bayraktar」無人機替牠命名,「Bayraktar」無人機近日在烏國境內立大功,摧毀了不少俄羅斯戰車。

小狗拜拉克塔似乎有「預測敵軍襲擊」的能力,烏克蘭軍警笑說,「在基輔所取得的每一次勝利,都和這隻狗寶寶的貢獻有關」。

