阻俄軍推進！基輔最後聯外橋將炸毀 烏軍：讓更多俄戰車陪葬

2022/03/07 19:04

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事超過10天,烏克蘭國防官員表示,俄軍正準備對首都基輔發動全面進攻,對此,守衛基輔聯外最後一座橋的烏克蘭志願軍中士卡斯珀(Casper)說,只要一接獲命令就會立刻引爆,他也強調屆時會讓更多俄軍戰車落水陪葬。

綜合外媒報導,烏克蘭武裝部隊總參謀部指出,俄軍已開始為攻擊基輔計畫儲備物資,目前戰車和機械化步兵正向基輔西北方的伊爾平(Irpin)推進,正準備發動全面進攻。

報導指出,烏克蘭為了保衛首都基輔,已經炸毀了基輔西側的所有聯外橋梁,試圖減緩俄軍戰車的前進速度,目前只剩最後一座比洛戈羅德卡橋(Bilogorodka),但隨著俄軍準備對基輔發動全面進攻,烏軍也在比洛戈羅德卡橋上安裝好炸藥,只要守軍一接獲指令就引爆,以阻止俄軍戰車通過。

負責駐守比洛戈羅德卡橋的烏克蘭志願軍中士卡斯珀(Casper)受訪時感傷地說,「我們將盡一切可能讓橋保持原狀」,但如果收到上級指示或看到俄軍挺進,「我們就會把它炸了」,但他也強調「我們在引爆時會儘量讓更多敵軍戰車落水陪葬」。

The explosives tied under the belly of the last bridge standing between advancing Russian soldiers and Kyiv sadden Ukrainian volunteer forces sergeant 'Casper'. @AFP report from Bilogorodka, Ukrainehttps://t.co/pbueXJIZdY pic.twitter.com/yD3vBcwb0W