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    阻俄軍推進！基輔最後聯外橋將炸毀 烏軍：讓更多俄戰車陪葬

    守衛基輔聯外最後一座橋的烏克蘭守軍透露，只要一接獲命令就會立刻炸毀比洛戈羅德卡橋。（歐新社）

    守衛基輔聯外最後一座橋的烏克蘭守軍透露，只要一接獲命令就會立刻炸毀比洛戈羅德卡橋。（歐新社）

    2022/03/07 19:04

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事超過10天，烏克蘭國防官員表示，俄軍正準備對首都基輔發動全面進攻，對此，守衛基輔聯外最後一座橋的烏克蘭志願軍中士卡斯珀（Casper）說，只要一接獲命令就會立刻引爆，他也強調屆時會讓更多俄軍戰車落水陪葬。

    綜合外媒報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部指出，俄軍已開始為攻擊基輔計畫儲備物資，目前戰車和機械化步兵正向基輔西北方的伊爾平（Irpin）推進，正準備發動全面進攻。

    報導指出，烏克蘭為了保衛首都基輔，已經炸毀了基輔西側的所有聯外橋梁，試圖減緩俄軍戰車的前進速度，目前只剩最後一座比洛戈羅德卡橋（Bilogorodka），但隨著俄軍準備對基輔發動全面進攻，烏軍也在比洛戈羅德卡橋上安裝好炸藥，只要守軍一接獲指令就引爆，以阻止俄軍戰車通過。

    負責駐守比洛戈羅德卡橋的烏克蘭志願軍中士卡斯珀（Casper）受訪時感傷地說，「我們將盡一切可能讓橋保持原狀」，但如果收到上級指示或看到俄軍挺進，「我們就會把它炸了」，但他也強調「我們在引爆時會儘量讓更多敵軍戰車落水陪葬」。

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