對俄烏衝突無計可施 安理會只能一直開會

聯合國安全理事會在俄羅斯與烏克蘭的衝突中除了針對危機召開更多緊急會議外，別無他法。（路透）

2022/03/07 19:36

〔中央社〕聯合國安全理事會無法保障世界和平，在俄羅斯與烏克蘭的衝突中只能扮演監督者的角色，本週除了針對危機召開更多緊急會議外，別無他法。

法新社報導，自俄羅斯上月24日軍事入侵烏克蘭以來，有15成員國的安理會迄今召開5次會議，明天將再度召開兩場人道援助會議，一為公開、一為閉門會議。

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歐洲聯盟駐聯合國大使史庫格（Olof Skoog）說：「即使你知道結果會被透過否決權擋下，在安理會將事情攤開仍然相當值得。」

幾位理事會成員國代表告訴法新社，施加「壓力」是目標，各國代表爭相呼籲開會。美國和阿爾巴尼亞聯合召開針對衝突的第一次會議，法國和墨西哥正在推動一項決議案，儘管前景不明。

身為安理會5個常任理事國之一的俄羅斯，憑藉否決權能阻止任何聲明或決議。安理會除了5個常任理事國外，另有10個任期2年的非常任理事國。

根據二戰後成立的聯合國的創始文件「聯合國憲章」，不能驅逐5個常任理事國的任何一個，即使該國違反不得訴諸武力解決危機的基本原則。俄羅斯目前即面臨這項指控。但是，憲章規定了安理會可以採取行動的情況。

依據憲章第27條，若理事會成員國是衝突一方，在表決時可以棄權。在實務中，這種情況並不常發生。

俄羅斯從未在敘利亞問題中投棄權票，在10年內動用約15次否決權；美國或英國在伊拉克問題上、法國在馬利問題上、或阿拉伯聯合大公國在葉門問題上也從未投棄權票。

一位不願具名的西方國家大使說：「沒有人真有任何興趣去追求第27條。」

英國首相強生（Boris Johnson）的發言人最近表示，將俄羅斯逐出安理會是「選項」之一。

但另位要求匿名的外交官說，實際上，「這個選項從來不在檯面上」。

「聯合國憲章」第6條規定，如果會員國「持續違反憲章原則」，大會得以在安理會建議下將其逐出聯合國。

問題就在這裡：擁有否決權的俄羅斯，永遠不可能同意向擁有193個成員國的聯合國大會建議將自己逐出。

根據專門新聞媒體SC Procedure，此舉在聯合國史上僅出現過一遭－1974年有幾個國家呼籲安理會將南非排除在聯合國大會之外。這項決議案有10國贊成，但是法國、英國和美國都投下否決票。

一名官員表示，長期譴責全球治理「功能失調」的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），一直在幕後努力、但迄今成效甚微。他向俄羅斯提議擔任調人，但俄羅斯拒絕古特瑞斯前往莫斯科的任何想法。

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