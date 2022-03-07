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    烏克蘭平民撤離路 得閃炮火還有腳邊屍體

    俄羅斯入侵烏克蘭引發難民潮，畫面中天真的小女童6日晚間牽著大人的手從烏克蘭入境羅馬尼亞北部的小鎮錫雷特（Siret）。（歐新社）

    俄羅斯入侵烏克蘭引發難民潮，畫面中天真的小女童6日晚間牽著大人的手從烏克蘭入境羅馬尼亞北部的小鎮錫雷特（Siret）。（歐新社）

    2022/03/07 18:31

    〔中央社〕一個烏克蘭家庭抵達等著疏散他們的小貨車前，得在俄軍重重炮火下，穿越一塊500公尺空地。當他們狂奔終於抵達目的地時，驚魂未定的他們低頭即瞥見腳邊兩具屍體。

    俄羅斯入侵烏克蘭引發難民潮，法新社記錄了一個家庭的逃難經歷。

    位於基輔西部郊區的小鎮伊爾平（Irpin），在俄軍連日以來的砲擊下，街頭只剩持續悶燒的斷垣殘壁。

    這家人最小的孩子─一個戴著蜘蛛人帽子、背著一個小書包的小男孩，緊緊牽著父親的手，小心翼翼沿著一塊木板過河。河流上方的混凝土橋樑已被炸毀。

    「小蜘蛛人」的哥哥步履踉蹌地拖著一個行李箱，一隻手臂下夾著一隻貓，他們的父母被沉重的行李壓得喘不過氣。

    烏克蘭士兵幫助他們爬上斜坡，這時突然爆出一連串炮火聲，一枚炸彈落在僅100公尺外的地方，噴出的濃煙和泥土高達20公尺。

    一越過堤岸，他們就驚恐地沿著一條開闊的道路奔向等著他們的白色貨車。這輛車準備將他們從炮火隆隆下送往一公里外的難民收容區。

    但是當他們抵達小貨車時，小蜘蛛人向下看了一眼－有兩具屍體倒臥腳邊，僅僅被毯子覆蓋住。

    死者是兩名平民，剛剛才沿著與這家人相同的路線逃離，就在幾分鐘前、正是這輛小卡車等待之處，遭到俄軍炮火打死。

    其中一人仰躺著，手提箱仍直立在他身旁。另一人的身旁有個裝貓的籃子，裡頭沒有聲音或動靜。

    還來不及反應，小蜘蛛人和他的哥哥以及父母就被匆匆趕到車上，車子立刻加速開走，留下一名烏克蘭士兵在後方大聲呼喊。

    等到這家人抵達收容中心，一輛黃色校車會直接將他們送到車站，搭上往西行駛的火車。他們安全了－至少目前是如此。

    烏克蘭難民走過烏斯季古格（Zosin-Ustyluh）的橋梁通往通過邊境前往波蘭避難。（法新社）

    烏克蘭難民走過烏斯季古格（Zosin-Ustyluh）的橋梁通往通過邊境前往波蘭避難。（法新社）

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