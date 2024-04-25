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澳洲領航鯨擱淺釀29死！100多頭成功救援重返大海

西澳大利亞州托比灣，25日發生大量領航鯨擱淺事件。（法新社）

西澳大利亞州托比灣，25日發生大量領航鯨擱淺事件。（法新社）

2024/04/25 23:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲西南部週四（25日）發生大量領航鯨（pilot whales，又名圓頭鯨）擱淺事件，儘管有100多頭被成功救援返回大海，但仍有29頭鯨魚不幸喪生。

綜合外媒報導，事發於西澳大利亞州（Western Australia）西南區海港城鎮戴士柏（Dunsborough）附近的托比灣（Toby's Inlet），25日有約160頭領航鯨在該海灣的淺水區擱淺受困。澳洲生物多元性及生態保護觀光局（DBCA）表示，擱淺的鯨魚來自4個鯨群，擱淺分布範圍約500公尺。

澳洲過去發生多次鯨豚擱淺事件，最嚴重的一次是1996年，有多達320頭長肢領航鯨受困淺水區，最後僅20頭存活，因此起初相關單位獲報時，依據過往案例，判斷這次也恐怕死傷慘重。

不過在DBCA人員、海洋科學家和獸醫的努力救援下，已有100多頭領航鯨順利脫困重返大海，不過也有29頭確認死亡。DBCA表示，不排除重返大海的領航鯨們再次出現擱淺的情況，目前已派出偵察無人機追蹤鯨群位置，另外他們也將從死去的鯨魚身上採集生物樣本，幫助科學家更好了解此一物種，並釐清為何會出現大量擱淺的事情。

領航鯨為海豚科中體型僅次於虎鯨者，成年鯨體長可達6公尺，高度依賴群體生活，會組成穩定的母系社群。在有關海洋動物地擱淺報導中，領航鯨是最常出現地動物之一，但為何經常擱淺的原因到現在都還不清楚，世界各國學者也都提出不同的理論。

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