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    人道走廊只能逃俄羅斯或白俄 烏官方痛批︰完全不道德

    俄國將第三度開設人道走廊供平民撤退。（法新社）

    俄國將第三度開設人道走廊供平民撤退。（法新社）

    2022/03/07 18:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《國際傳真社》引述俄羅斯國防部說法報導，俄國軍方將於莫斯科時間7日上午10時（台灣時間7日下午3時），在包括烏克蘭首都基輔在內的幾個城市暫時停火，以利開設人道走廊。不過烏克蘭官方直指，俄羅斯開闢人道走廊的提議「完全不道德」，因為莫斯科表明允許平民從烏克蘭城市逃離，前提是他們必須逃往白羅斯或俄羅斯。

    俄羅斯國防部宣布，莫斯科時間10時起（台灣時間下午3時起），烏克蘭首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、馬里烏波爾（Mariupol）、蘇梅（Sumy）等地的俄軍都將停火，開啟人道走廊。

    不過據《俄新社》公布的地圖可以發現，基輔、哈爾科夫的人道走廊只能通往俄羅斯或白俄羅斯，只有馬里烏波爾、蘇梅的人道走廊通往其他烏克蘭城市

    據《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基發言人說，烏克蘭公民應該獲准離開家園到烏克蘭領地，並指責俄羅斯刻意破壞此前幾次撤離行動。該發言人說：「這是完全不道德的事。人們受難的情況被用於製造想看到的電視畫面。他們是烏克蘭公民，有權撤離到烏克蘭領地」。

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