悲！ 至少38童喪生 烏第一夫人貼生前照片：還要死多少孩子？

遭俄軍毒手，來不及長大的烏克蘭兒童。（取自奧琳娜臉書）

2022/03/07 18:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕據烏克蘭官方統計，自從俄羅斯入侵以來，粗估至少已有38名兒童喪生，71名兒童輕重傷。烏克蘭第一夫人奧琳娜（Olena Zelenska）6日在臉書發布了這38名兒童生前照片，她還敦促北約組織關閉烏克蘭上空，以阻止俄軍殺害更多烏克蘭人。

據《烏克蘭真理》報導，奧琳娜向全世界詢問，俄羅斯軍隊要停止射擊、人道走廊實現之前，還要死多少無辜孩子？

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她強調，還有數百名兒童可能在沒有食物和醫療的情況下死在防空地下室，許多孩子整整一週都沒有與親戚或朋友聯繫。

奧琳娜說，烏克蘭至少有38名兒童死亡。由於俄軍對我們城市平民的射擊，這個數字可能正在增加。當俄羅斯人說他們沒有與平民開戰時，給他們看這些照片，這些是永遠不會變老的孩子臉孔。

根據烏克蘭《國家通訊社》報導，烏克蘭最高議會人權專員傑尼索娃（Lyudmyla Denisova）6日指出，38名兒童喪生，71名兒童輕重傷，這些數字還非最終數據，因為目前無法獲得馬里烏波爾、頓涅茨克地區和基輔地區的準確傷亡資訊。上述地區位處當前戰略要地，連日遭到俄軍「無差別」轟炸。

她說，過去24小時內，馬里烏波爾1名1歲半的男孩子，遭到俄軍火砲攻擊直接命中而死亡；此外，在基輔的布哈地區，有2名受重傷的兒童因無法接受醫療而死亡；同時哈爾科夫還有1名才40天大的男孩，他在當地防空洞逗留數日後，被傳染武漢肺炎，也是因無法接受醫療而死亡。

戰事爆發後，奧琳娜不斷透過社群媒體發揮影響力鼓舞國民。（取自奧琳娜臉書）

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