烏克蘭又傳捷報！ 俄國斯巴達指揮官證實遭擊斃

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭再遇挫敗,繼日前傳出俄軍少將、中央軍區第41軍團副指揮官蘇霍維斯基(Andrei Sukhovetskiy)等3名高階將領陣亡,如今頓內茨克(Donetsk)的俄羅斯斯巴達獨立偵察營指揮官佐加(Vladimir Zhoga),也被證實5日在烏東沃爾諾瓦卡(Volnovakha)的戰鬥中喪命。

綜合外媒報導,烏東頓內茨克領導人普希林(Denis Pushilin)在Telegram發文證實佐加的死訊,他聲稱佐加在當地時間5日疏散平民時,意外遇到烏克蘭的「納粹分子」而失去生命:「斯巴達獨立偵察營的指揮官佐加在沃爾諾瓦卡像英雄一樣地犧牲了。」但該說法未獲證實。

外媒對此指出,佐加的陣亡,對於俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的計畫又是一個重大打擊。

Vladimir “Vokha” Zhoga, the “successor” of Russian criminal warlord Arsen “Motorola” Pavlov, has been killed in action.

In my hometown Volnovakha! pic.twitter.com/I4Me3pFOwV