烏克蘭又傳捷報！ 俄國斯巴達指揮官證實遭擊斃
2022/03/07 19:50
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭再遇挫敗，繼日前傳出俄軍少將、中央軍區第41軍團副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy）等3名高階將領陣亡，如今頓內茨克（Donetsk）的俄羅斯斯巴達獨立偵察營指揮官佐加（Vladimir Zhoga），也被證實5日在烏東沃爾諾瓦卡（Volnovakha）的戰鬥中喪命。
綜合外媒報導，烏東頓內茨克領導人普希林（Denis Pushilin）在Telegram發文證實佐加的死訊，他聲稱佐加在當地時間5日疏散平民時，意外遇到烏克蘭的「納粹分子」而失去生命：「斯巴達獨立偵察營的指揮官佐加在沃爾諾瓦卡像英雄一樣地犧牲了。」但該說法未獲證實。
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外媒對此指出，佐加的陣亡，對於俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的計畫又是一個重大打擊。
Vladimir “Vokha” Zhoga, the “successor” of Russian criminal warlord Arsen “Motorola” Pavlov, has been killed in action.— Illia Ponomarenko ???????? （@IAPonomarenko） March 5, 2022
In my hometown Volnovakha! pic.twitter.com/I4Me3pFOwV