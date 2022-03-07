烏克蘭又傳捷報！ 俄國斯巴達指揮官證實遭擊斃

俄羅斯斯巴達獨立偵察營指揮官佐加（見圖）5日被證實戰死烏東沃爾諾瓦卡。（圖取自推特）

2022/03/07 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭再遇挫敗，繼日前傳出俄軍少將、中央軍區第41軍團副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy）等3名高階將領陣亡，如今頓內茨克（Donetsk）的俄羅斯斯巴達獨立偵察營指揮官佐加（Vladimir Zhoga），也被證實5日在烏東沃爾諾瓦卡（Volnovakha）的戰鬥中喪命。

綜合外媒報導，烏東頓內茨克領導人普希林（Denis Pushilin）在Telegram發文證實佐加的死訊，他聲稱佐加在當地時間5日疏散平民時，意外遇到烏克蘭的「納粹分子」而失去生命：「斯巴達獨立偵察營的指揮官佐加在沃爾諾瓦卡像英雄一樣地犧牲了。」但該說法未獲證實。

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外媒對此指出，佐加的陣亡，對於俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的計畫又是一個重大打擊。

Vladimir “Vokha” Zhoga, the “successor” of Russian criminal warlord Arsen “Motorola” Pavlov, has been killed in action.

In my hometown Volnovakha! pic.twitter.com/I4Me3pFOwV — Illia Ponomarenko ???????? （@IAPonomarenko） March 5, 2022

佐加的同袍7日在追悼會上獻花。（路透）

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