俄軍再空襲！ 澤倫斯基：文尼察國際機場被完全摧毀

2022/03/06 21:29

〔即時新聞/綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來,烏國已有多個重要設施遭轟炸。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今天(6日)證實,該國中西部城市文尼察(Vinnytsia)的國際機場已被俄軍飛彈摧毀。

綜合外媒報導,澤倫斯基表示,俄羅斯週日對文尼察發動空襲,位於該市哈夫里希夫卡村(Havryshivka)附近的文尼察國際機場遭8枚飛彈完全摧毀。從推特流傳的影片可見,事發地點濃煙竄天,遠處就可以看到因爆炸產生的熊熊烈火,目前還不清楚傷亡狀況。

另外據CNN表示,澤倫斯基稍早也示警,稱俄羅斯聯邦軍隊正準備轟炸烏國第三大城、黑海重要港口城市敖德薩(Odessa)。

‼️ Urgent appeal by President @ZelenskyyUa: a missile strike on #Vinnytsia consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed.

The President called on the world to close the skies over #Ukraine and provide Ukraine with aircraft. pic.twitter.com/0s8nUneRZP