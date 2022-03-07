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    俄軍拿不到撫卹了？ 傳俄國防部下令挖坑大量埋屍、丟棄遺體

    俄羅斯入侵烏克蘭據傳已有上萬名俄國士兵遭擊斃。圖為入侵烏克蘭的士兵，其遺體躺在被燒毀的俄羅斯裝甲運兵車旁邊。（歐新社）

    俄羅斯入侵烏克蘭據傳已有上萬名俄國士兵遭擊斃。圖為入侵烏克蘭的士兵，其遺體躺在被燒毀的俄羅斯裝甲運兵車旁邊。（歐新社）

    2022/03/07 18:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，面臨烏國軍民頑強抵抗，烏國宣布已擊斃超過1萬名俄兵，俄羅斯總統普廷則稱會給陣亡士兵的家屬742.1萬盧布（約新台幣168萬元），但現在傳出烏國軍方攔截到俄國軍方的機密文件，內容下令取走戰死士兵的文件，並準備挖掘大型掩埋坑或丟棄俄軍遺體。該文件內容尚未獲得俄方證實，但已引發網友熱烈討論。

    烏克蘭北方戰區司令部6日在臉書貼出2張疑似是俄羅斯國防部的機密文件，文件為3月1日簽署生效，內容先批評烏克蘭官方設立的「戰俘心戰頻道」充斥著假訊息，並下令以下5點：

    1.3/1開始參與烏克蘭「特別軍事行動」的人員，身分證明文件都要收繳
    2.盡快自特定行動地區轉移戰死人員遺體
    3.3/1起秘密轉移遺體至後方永久處置所，大型掩埋坑包含白俄羅斯境內
    4.如上述遺體後送情形無法完成，現場直接摧毀戰死遺體
    5.3/1起將此命令下達給參與「特別軍事行動」的指揮官

    此文件內容尚未獲得俄羅斯軍方證實，但已經引發網友熱議，有人提到普廷日前才宣布加碼戰死士兵的撫恤金，感嘆地說「為國家捐軀結果是被埋葬在萬人塚，或是甚至根本沒有被帶回安葬，連家人會不會收到通知或是拿到撫卹金都不知道，還不如去投降烏克蘭，至少有保證應該能回家團圓」。

    傳出烏國軍方攔截到俄國軍方的機密文件。（圖取自烏克蘭北方戰區司令部臉書）

    傳出烏國軍方攔截到俄國軍方的機密文件。（圖取自烏克蘭北方戰區司令部臉書）

    文件內容為下令取走戰死士兵的文件，並準備挖掘大型掩埋坑或丟棄俄軍遺體。該文件內容尚未獲得俄方證實（圖取自烏克蘭北方戰區司令部臉書）

    文件內容為下令取走戰死士兵的文件，並準備挖掘大型掩埋坑或丟棄俄軍遺體。該文件內容尚未獲得俄方證實（圖取自烏克蘭北方戰區司令部臉書）

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