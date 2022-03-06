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    調停俄烏戰火 以色列總理先後與普廷、蕭茲會晤

    以色列總理班奈特（右）前往柏林與德國總理蕭茲（左）會面。（歐新社）

    以色列總理班奈特（右）前往柏林與德國總理蕭茲（左）會面。（歐新社）

    2022/03/06 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，儘管各國試圖以經濟制裁及外交談判勸俄國停火，但戰事仍未止歇。而親赴克里姆林宮（Kremlin）與俄國總統普廷（Vladimir Putin）會商的以色列總理班奈特（Naftali Bennett），會後也致電烏國總統談話，並轉赴柏林（Berlin）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面。

    根據《以色列時報》報導，為了調停俄烏戰火，以色列總理班奈特於5日親赴克里姆林宮與俄國總統普廷面談，會面結束後，他則致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），雙方徹夜進行了2次通話。

    而澤倫斯基稍早也在推特透露，班奈特在和普廷會面後，有親自打電話給他，並強調他將繼續與以國總理對話。

    報導指出，班奈特隨後前往柏林，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）面談，雙方討論關於俄烏情勢的數項議題，目前行程已結束，正在返回以色列的路上。

    以色列總理班奈特（右）訪問德國前，已先與俄羅斯總統普廷（左）會面。（資料照，法新社）

    以色列總理班奈特（右）訪問德國前，已先與俄羅斯總統普廷（左）會面。（資料照，法新社）

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