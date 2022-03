調停俄烏戰火 以色列總理先後與普廷、蕭茲會晤

2022/03/06 10:22

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,儘管各國試圖以經濟制裁及外交談判勸俄國停火,但戰事仍未止歇。而親赴克里姆林宮(Kremlin)與俄國總統普廷(Vladimir Putin)會商的以色列總理班奈特(Naftali Bennett),會後也致電烏國總統談話,並轉赴柏林(Berlin)與德國總理蕭茲(Olaf Scholz)會面。

根據《以色列時報》報導,為了調停俄烏戰火,以色列總理班奈特於5日親赴克里姆林宮與俄國總統普廷面談,會面結束後,他則致電烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky),雙方徹夜進行了2次通話。

而澤倫斯基稍早也在推特透露,班奈特在和普廷會面後,有親自打電話給他,並強調他將繼續與以國總理對話。

報導指出,班奈特隨後前往柏林,與德國總理蕭茲(Olaf Scholz)面談,雙方討論關於俄烏情勢的數項議題,目前行程已結束,正在返回以色列的路上。

Prime Minister of Israel @naftalibennett called me after his meeting with Vladimir Putin. We continue dialogue.