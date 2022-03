烏克蘭捷報！ 傳擊斃俄軍第41軍團少將副指揮官

2022/03/03 21:16

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯國防部在當地時間週三(2日)公布,俄軍入侵烏克蘭後已有498人陣亡、1597人受傷。最新消息傳出,烏克蘭軍方宣布,擊斃俄軍少將、中央軍區第41軍團副指揮官蘇霍維斯基(Andrei Sukhovetskiy),若屬實,勢必重挫俄軍士氣。

綜合外媒報導,烏克蘭媒體報導,烏克蘭武裝部隊宣佈擊斃俄軍第41軍團副指揮官蘇霍維斯基,雖然俄國軍方尚未證實此消息,但俄羅斯傘兵協會與發言人已發文悼念蘇霍維斯基;《自由歐洲電台》記者Mark Krutov透過管道向俄軍求證消息是否屬實,得到蘇霍維斯基死亡的消息。

荷蘭事實核查網站《Bellingcat》執行董事格羅澤夫(Christo Grozev)也在推特發布蘇霍維斯基死亡消息,並補充說:「如果得到證實,這將是俄羅斯軍隊的主要消極因素。」

另外,俄羅斯媒體也報導指出,蘇霍維斯基的戰友發文悼念,俄羅斯地面部隊第41聯合武器集團軍副司令蘇霍維斯基少將在烏克蘭一次特別行動中喪生:「我們非常痛苦地得知我們的朋友蘇霍維斯基少將在特別行動期間在烏克蘭境內死亡的悲慘消息。我們向他的家人表示最深切的哀悼。」

蘇霍維斯基是特種部隊專長出身,2019年至2021年擔任俄軍第七空降師指揮官,去年10月升官擔任中央軍區第41軍團副指揮官。

! Ukrainian armed forces announced that they have killed maj. gen. Andrey Sukhovetskiy, a Spetsnaz commander and deputy chief of the 41 Army in Novosibirsk. This appears confirmed by a spokesperson of the Russian Paratroopers Union. If confirmed, major demotivator for RU.

Just spoke with one of his comrades who confirmed me they received info about his death. Just look at his awards list, including the one "For the Return of Crimea". pic.twitter.com/3fx4PrZErQ