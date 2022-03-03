為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭捷報！ 傳擊斃俄軍第41軍團少將副指揮官

    烏克蘭軍方宣佈擊斃俄軍少將、中央軍區第41軍團副指揮官蘇霍維斯基，若消息屬實對烏克蘭軍民可說是士氣大振。（圖取自推特）

    烏克蘭軍方宣佈擊斃俄軍少將、中央軍區第41軍團副指揮官蘇霍維斯基，若消息屬實對烏克蘭軍民可說是士氣大振。（圖取自推特）

    2022/03/03 21:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部在當地時間週三（2日）公布，俄軍入侵烏克蘭後已有498人陣亡、1597人受傷。最新消息傳出，烏克蘭軍方宣布，擊斃俄軍少將、中央軍區第41軍團副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy），若屬實，勢必重挫俄軍士氣。

    綜合外媒報導，烏克蘭媒體報導，烏克蘭武裝部隊宣佈擊斃俄軍第41軍團副指揮官蘇霍維斯基，雖然俄國軍方尚未證實此消息，但俄羅斯傘兵協會與發言人已發文悼念蘇霍維斯基；《自由歐洲電台》記者Mark Krutov透過管道向俄軍求證消息是否屬實，得到蘇霍維斯基死亡的消息。

    荷蘭事實核查網站《Bellingcat》執行董事格羅澤夫（Christo Grozev）也在推特發布蘇霍維斯基死亡消息，並補充說：「如果得到證實，這將是俄羅斯軍隊的主要消極因素。」

    另外，俄羅斯媒體也報導指出，蘇霍維斯基的戰友發文悼念，俄羅斯地面部隊第41聯合武器集團軍副司令蘇霍維斯基少將在烏克蘭一次特別行動中喪生：「我們非常痛苦地得知我們的朋友蘇霍維斯基少將在特別行動期間在烏克蘭境內死亡的悲慘消息。我們向他的家人表示最深切的哀悼。」

    蘇霍維斯基是特種部隊專長出身，2019年至2021年擔任俄軍第七空降師指揮官，去年10月升官擔任中央軍區第41軍團副指揮官。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    進攻時間點怪怪的！ 俄軍機密文件曝光 打算15天拿下烏克蘭
    2022/03/03 19:55

    進攻時間點怪怪的！ 俄軍機密文件曝光 打算15天拿下烏克蘭
    俄軍無線電交談疑被攔截！ 烏軍插播嗆聲...爆笑對話曝光
    2022/03/03 19:17

    俄軍無線電交談疑被攔截！ 烏軍插播嗆聲...爆笑對話曝光

    細品最美捷運 探索周邊小確幸
    「莫斯科迴聲」停止運作！俄羅斯自由媒體最後堡壘崩塌
    2022/03/03 18:46

    「莫斯科迴聲」停止運作！俄羅斯自由媒體最後堡壘崩塌
    拜登國情咨文僅提兩次中國 專家稱美抗中主旋律不變
    2022/03/03 13:10

    拜登國情咨文僅提兩次中國 專家稱美抗中主旋律不變

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    杜魯道和澤倫斯基通電話 承諾加拿大會加強挺烏力道
    2022/03/03 12:56

    杜魯道和澤倫斯基通電話 承諾加拿大會加強挺烏力道
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播