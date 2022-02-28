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    俄烏才剛確定要談判 衛星曝大批俄軍持續朝基輔推進

    大批俄軍車隊朝基輔前進。（路透）

    大批俄軍車隊朝基輔前進。（路透）

    2022/02/28 07:21

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，遭遇烏克蘭軍民激烈抵抗，原先欲「閃電斬首」基輔，但俄軍部隊推近受阻，目前仍在基輔城外。近日持續追蹤俄軍部隊動向的美國太空科技公司「Maxar Technologies」於27日公佈最新衛星照，指出俄軍部隊正大量集結，朝基輔方向移動，車隊延伸超過5公里長。

    綜合外媒報導，「Maxar Technologies」指出，俄軍地面部隊正在基輔東北方的伊萬基夫（Ivankiv）大量集結，有超過數百輛軍用車輛沿著道路緩緩朝基輔前進。車隊長度超過5公里，車隊包括載有燃料、補給的卡車、戰車、裝步戰車及自走砲。

    另外，俄軍攻擊霍斯托梅（Hostomel）的安托諾夫機場（Antonov Airport），「Maxar Technologies」也捕捉到俄軍空襲及地面戰鬥對機場造成的破壞。

    俄羅斯27日宣稱烏克蘭同意赴白俄羅斯談判，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也證實烏方願赴白俄羅斯邊境與俄羅斯談判。不過在雙方針對談判進行協調時，俄羅斯仍持續調動軍隊。

    俄軍車隊延伸超過5公里長。（美聯社）

    俄軍車隊延伸超過5公里長。（美聯社）

    安東諾夫機場遭攻擊，冒出陣陣濃煙。（法新社）

    安東諾夫機場遭攻擊，冒出陣陣濃煙。（法新社）

    安東諾夫機場遭攻擊，冒出陣陣濃煙。（歐新社）

    安東諾夫機場遭攻擊，冒出陣陣濃煙。（歐新社）

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