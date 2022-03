基輔陷「對峙僵局」！ 英國防部情報：俄恐已派傭兵赴烏作戰

2022/03/10 13:51

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)宣布進犯烏克蘭已逾2週,儘管外媒曾推估首都基輔(Kyiv)恐在數小時內失守,但至今烏國軍民齊心以「游擊戰」力守,導致雙方對峙。而英國最新情報則指出,為了解決僵局,俄國恐已派駐私人軍事公司(PMC)進駐烏國。

據《彭博》先前分析報導,烏克蘭軍隊的「防空能力」已無法抵抗俄軍,恐讓基輔瀕臨數小時內淪陷的風險。

不過,英國國防部9日的情報指出,目前俄烏軍隊正在基輔西北方持續交戰,烏國的防空系統做的相當成功,有效抗衡了俄軍的現代戰機。

另據英媒《天空新聞》報導,英國國防部10日發布的情報透露,俄國私人軍事公司經驗豐富的傭兵,可能已部署至烏克蘭作戰。

英國防部指出,儘管俄羅斯政府一再否認與私人軍事公司存有多種聯繫管道,但雙方肯定關係匪淺,而俄國的PMC公司曾遭控於敘利亞、利比亞及中非共和國(Central African Republic)等地侵犯人權,還以國家名義經營軍事業務。

