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    基輔陷「對峙僵局」！ 英國防部情報：俄恐已派傭兵赴烏作戰

    英國國防部最新情報指出，俄國私人軍事公司經驗豐富的傭兵，可能已部署至烏克蘭作戰，圖為烏國國土防衛部隊士兵。（美聯社）

    英國國防部最新情報指出，俄國私人軍事公司經驗豐富的傭兵，可能已部署至烏克蘭作戰，圖為烏國國土防衛部隊士兵。（美聯社）

    2022/03/10 13:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣布進犯烏克蘭已逾2週，儘管外媒曾推估首都基輔（Kyiv）恐在數小時內失守，但至今烏國軍民齊心以「游擊戰」力守，導致雙方對峙。而英國最新情報則指出，為了解決僵局，俄國恐已派駐私人軍事公司（PMC）進駐烏國。

    據《彭博》先前分析報導，烏克蘭軍隊的「防空能力」已無法抵抗俄軍，恐讓基輔瀕臨數小時內淪陷的風險。

    不過，英國國防部9日的情報指出，目前俄烏軍隊正在基輔西北方持續交戰，烏國的防空系統做的相當成功，有效抗衡了俄軍的現代戰機。

    另據英媒《天空新聞》報導，英國國防部10日發布的情報透露，俄國私人軍事公司經驗豐富的傭兵，可能已部署至烏克蘭作戰。

    英國防部指出，儘管俄羅斯政府一再否認與私人軍事公司存有多種聯繫管道，但雙方肯定關係匪淺，而俄國的PMC公司曾遭控於敘利亞、利比亞及中非共和國（Central African Republic）等地侵犯人權，還以國家名義經營軍事業務。

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