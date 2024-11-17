川普提名頁岩油革命推手掌能源部 重啟「美國能源獨立」之路

萊特（中）是氣候變遷懷疑論者，也是頁岩油革命重要推手。（路透檔案照）

2024/11/17 18:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普16日宣布，提名Liberty Energy創辦人暨執行長萊特（Chris Wright）出任新一任能源部長。此項任命標誌著川普政府將大力推動傳統化石燃料產業，以恢復美國能源獨立為核心目標。萊特的提名反映出川普對於能源政策的明確立場，意圖透過加速油氣生產和削減環保法規，實現他所謂的「美國繁榮與全球和平的黃金時代」。

萊特畢業於麻省理工學院（MIT），取得機械工程學位，並在加州大學柏克萊分校及MIT進修電機工程。作為一名技術專家轉型的企業家，他在核能、太陽能、地熱及石油天然氣等領域擁有豐富經驗，尤其以推動美國頁岩油革命聞名。萊特的公司Liberty Energy在頁岩油開採技術（fracking）上扮演關鍵角色，這場革命成功助美國實現能源自主，改變全球能源市場格局。

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根據Liberty Energy的官方資料，萊特自詡為「技術狂熱者」及「能源人道主義者」，其使命是透過提供更多經濟且可靠的能源，改善人類生活。他在社群平台X上感謝川普的提名，並強調他將致力於讓美國能源更為「負擔得起、可靠且安全」，展現其對能源政策的熱情與決心。

《法新社》分析。川普的能源政策一向強調「美國優先」，並誓言透過大幅削減環保法規及增加油氣生產來振興美國經濟。萊特的提名顯示，川普將延續其上任時的能源政策，包括退出巴黎氣候協定、放寬車輛與電廠的排放標準，以及擴大水力壓裂技術的應用，以降低能源成本和創造就業機會。這與拜登政府推動低碳經濟轉型的政策形成鮮明對比。

萊特是氣候變遷懷疑論者，他曾在LinkedIn上公開表態，認為「氣候危機並不存在，所謂的能源轉型也並未發生」，甚至批評「碳污染」一詞是誇大其詞。他主張，各種能源形式都有其正反面影響，應該根據其對人類生活的實際貢獻來衡量，而非單純將其分為「乾淨」或「骯髒」。

萊特的能源理念與川普的重要支持者之一、Tesla執行長馬斯克 （Elon Musk）形成強烈對比。馬斯克因擔憂氣候變遷，積極推動電動車和太陽能事業，並主張減碳是全球應對氣候變遷的關鍵。然而，萊特則否定這一觀點，認為氣候變遷的威脅被過度渲染，且能源政策不應以減碳為唯一目標。此差異凸顯了川普政府內部在能源政策上的多元觀點，以及未來可能面臨的挑戰。

川普在宣布萊特提名時表示，這一決策旨在「削減繁文縟節」，並促進化石燃料產業的投資。他強調，只有透過增加能源生產，才能實現經濟增長並減少通膨壓力。萊特將與北達科他州長柏根（Doug Burgum）合作，共同領導新設立的「國家能源委員會」，以加速能源政策的推行。

萊特的任命引發了環保團體的強烈反彈，他們擔憂川普政府將放寬對石化產業的監管，並削弱美國在氣候變遷議題上的國際承諾。然而，川普及其支持者則認為，唯有透過恢復能源獨立，才能確保美國的經濟和地緣政治利益不受制於他國。

萊特的上任象徵著美國能源政策的重大轉折。川普政府將如何在未來四年內推動其「美國優先」的能源政策，並在氣候變遷議題上與國際社會抗衡，成為各界關注的焦點。隨著內閣人選的逐步到位，美國未來的能源政策勢必對全球能源市場產生深遠影響。

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