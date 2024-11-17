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    全球最大！ 巨型草食恐龍「火神」骨架拍賣 逾2億落槌

    法國拍賣行表示，長達22公尺、來自約1.5億年前的巨型草食恐龍骨架「火神」（Vulcain），在當地時間16日以600萬歐元（約新台幣2億856萬元）落槌。（法新社）

    法國拍賣行表示，長達22公尺、來自約1.5億年前的巨型草食恐龍骨架「火神」（Vulcain），在當地時間16日以600萬歐元（約新台幣2億856萬元）落槌。（法新社）

    2024/11/17 19:01

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國拍賣行表示，長達22公尺、來自約1.5億年前的巨型草食恐龍骨架「火神」（Vulcain），在當地時間16日以600萬歐元（約新台幣2億856萬元）落槌，得標者是一位匿名收藏家。根據拍賣行指出，「火神」是至今全球拍賣會所售出的「最大恐龍」，收藏家允諾未來會借給博物館等機構展出。

    綜合外媒報導，綽號「火神」的恐龍骨架，是在2018年於美國懷俄明州發現的迷惑龍（Apatosaurus），因脊椎骨有因火災而融合的痕跡，而以羅馬神話「火神」兀兒肯（Vulcan）命名。它的挖掘工作耗費2年、由法國投資者資助，最終整組化石包含300塊骨頭，被送往帕萊莫夫實驗室（Paleomoove Laboratory）進行為期2年的修復。

    考古學家指出，這具迷惑龍是由75%至80%的原始骨骼組成，生存在距今大約1億5000萬年的侏羅紀時期，長約22公尺，生前骨骼重量推估可達20公噸。骨架修復工作結束後，今年夏季被運送到法國中北部伊夫林地區丹皮埃爾（Dampierre-en-Yvelines）的一座城堡，開放給民眾參觀，拍賣工作也在當地進行。

    報導指出，「火神」競標時間訂在11月16日，當時估價約在300至500萬歐元（約新台幣元1億到1.7億元）之間。根據波卡吉（Collin du Bocage）與巴巴羅薩（Barbarossa）拍賣行消息指出，一位匿名收藏家原先喊價470萬歐元，後升至600萬歐元得標；另據銷售合約，得標者未來得保證讓古生物學家接觸「火神」並對其進行研究。

    根據拍賣行指出，「火神」是至今全球拍賣會所售出的「最大恐龍」。（路透）

    根據拍賣行指出，「火神」是至今全球拍賣會所售出的「最大恐龍」。（路透）

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