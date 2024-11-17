打破傳統！CNN：川普就任後 梅蘭妮亞不會「全職住在白宮」

CNN披露，川普明年初就任總統後，重新擔任第一夫人的梅蘭妮亞大部分時間會待在紐約和佛州。（美聯社）

2024/11/17 15:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國有線電視新聞網》（CNN）引述多位消息人士指出，準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）不太可能在川普就任總統後「全職居住在白宮」，再次顯示她有意打破美國政壇傳統。

據報導，川普13日接受現任總統拜登邀請前往白宮會談時，梅蘭妮亞並未與拜登夫人吉兒進行象徵性會面，儘管川普團隊成員明確表示她的出席很重要，外傳原因是與她的同名回憶錄新書行程產生衝突。

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此事表明，梅蘭妮亞在川普第二次執政時，將擁有更多自主權。事實上，有別於川普前2次參選總統時積極助選，梅蘭妮亞這次也僅在少數重大競選場合及勝選之夜現身。

知情人士透露，在過去4年，梅蘭妮亞在佛州建立自己的生活和朋友圈，未來4年大部分時間預計不會待在白宮，而是在紐約市和佛州棕櫚灘之間度過。然而，她仍會出席重大活動，並擁有第一夫人的平台和優先事項。

2016年大選後，川普推遲搬到華盛頓的時間，選擇在就職典禮的幾個月後，等當時10歲的兒子巴倫（Barron Trump）學年結束後才搬入白宮。巴倫現年18歲，就讀紐約大學，因此梅蘭妮亞可能會在紐約川普大廈度過很多時間，以便與巴倫保持親近。

梅蘭妮亞上個月在《福斯新聞》訪問中表示：「我不認為我是一個空巢老人，他（巴倫）想在紐約讀書，住在自己的家裡，我尊重這一點。他很享受大學時光，我希望他能獲得一段美好的經歷，因為他的生活與其他18歲、19歲的孩子非常不同。」

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