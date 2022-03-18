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    俄軍為何停滯不前 英國防部點出重要關鍵

    英國官方的最新情報則指出，俄軍的後勤補給確實出了狀況，導致部隊必須退防，圖為烏克蘭士兵。（擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine臉書）

    英國官方的最新情報則指出，俄軍的後勤補給確實出了狀況，導致部隊必須退防，圖為烏克蘭士兵。（擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine臉書）

    2022/03/18 12:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動已逾3週，除了誓言迅速拿下基輔（Kyiv）的美夢破碎外，俄國軍備短缺軍心渙散等問題讓部隊停滯不前。而英國官方的最新情報則指出，俄軍的後勤補給確實出了狀況，得退防自身的補給線。

    《福斯新聞》報導，英國國防部17日在推特彙整最新戰情指出，俄軍目前的後勤出了狀況，很難維持軍事補給線繼續運作。

    英國國防部提到，俄軍不願執行跨國越野機動任務、缺乏對烏國領空的控制權，加上架橋能力有限，導致其無法有效向前線部隊，提供食物及燃料等基礎必需品。

    英方情報顯示，烏克蘭持續的反擊，迫使俄國得大量調度部隊來防禦自身的軍事補給線，這嚴重限縮了俄軍的進攻潛力。

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