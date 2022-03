俄軍為何停滯不前 英國防部點出重要關鍵

英國官方的最新情報則指出,俄軍的後勤補給確實出了狀況,導致部隊必須退防,圖為烏克蘭士兵。(擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine臉書)

2022/03/18 12:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動已逾3週,除了誓言迅速拿下基輔(Kyiv)的美夢破碎外,俄國軍備短缺軍心渙散等問題讓部隊停滯不前。而英國官方的最新情報則指出,俄軍的後勤補給確實出了狀況,得退防自身的補給線。

據《福斯新聞》報導,英國國防部17日在推特彙整最新戰情指出,俄軍目前的後勤出了狀況,很難維持軍事補給線繼續運作。

英國國防部提到,俄軍不願執行跨國越野機動任務、缺乏對烏國領空的控制權,加上架橋能力有限,導致其無法有效向前線部隊,提供食物及燃料等基礎必需品。

英方情報顯示,烏克蘭持續的反擊,迫使俄國得大量調度部隊來防禦自身的軍事補給線,這嚴重限縮了俄軍的進攻潛力。

