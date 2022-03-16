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    軍力持續折損！英防部：俄國恐無法持續「攻城掠地」

    英國防部指出，面對烏克蘭的強烈抵禦，俄軍恐無法再拿下更多烏國的領土，圖為烏克蘭國土防衛部隊士兵投擲汽油彈。（圖擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    英國防部指出，面對烏克蘭的強烈抵禦，俄軍恐無法再拿下更多烏國的領土，圖為烏克蘭國土防衛部隊士兵投擲汽油彈。（圖擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    2022/03/16 13:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭第21日，目前烏克蘭首都基輔（Kyiv）仍持續遭到俄軍轟炸，情況不樂觀。英國官方的最新情報則指出，面對烏克蘭的強烈抵禦，俄軍恐無法再拿下更多烏國的領土。

    據英媒《天空新聞》報導，英國國防部16日透過推特指出，俄軍恐在烏國持續抵禦的狀況下，繼續進攻。

    英國防部掌握的情資顯示，為了替補先前陣亡的俄軍，俄方正尋求增派部隊馳援，不過，以目前的戰情來看，俄軍恐無法繼續在烏克蘭攻城掠地，佔領更多領土。

    英國國防部指出，俄國可能透過軍隊重新部署，控管目前已佔領的烏國領土，同時，為了恢復停滯不前的進攻行動，恐重新釋出戰鬥部隊，加入任務。

    英國國防部補充，俄國正從東部軍區、太平洋艦隊（Pacific Fleet）及亞美尼亞（Armenia）調派軍隊，在烏克蘭重新部署；並動用私人軍事公司（PMC）、敘利亞雇傭兵等非正規的軍力，協助執行這場「特殊軍事行動。」

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