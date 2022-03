軍力持續折損！英防部：俄國恐無法持續「攻城掠地」

英國防部指出,面對烏克蘭的強烈抵禦,俄軍恐無法再拿下更多烏國的領土,圖為烏克蘭國土防衛部隊士兵投擲汽油彈。(圖擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書)

2022/03/16 13:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭第21日,目前烏克蘭首都基輔(Kyiv)仍持續遭到俄軍轟炸,情況不樂觀。英國官方的最新情報則指出,面對烏克蘭的強烈抵禦,俄軍恐無法再拿下更多烏國的領土。

據英媒《天空新聞》報導,英國國防部16日透過推特指出,俄軍恐在烏國持續抵禦的狀況下,繼續進攻。

英國防部掌握的情資顯示,為了替補先前陣亡的俄軍,俄方正尋求增派部隊馳援,不過,以目前的戰情來看,俄軍恐無法繼續在烏克蘭攻城掠地,佔領更多領土。

英國國防部指出,俄國可能透過軍隊重新部署,控管目前已佔領的烏國領土,同時,為了恢復停滯不前的進攻行動,恐重新釋出戰鬥部隊,加入任務。

英國國防部補充,俄國正從東部軍區、太平洋艦隊(Pacific Fleet)及亞美尼亞(Armenia)調派軍隊,在烏克蘭重新部署;並動用私人軍事公司(PMC)、敘利亞雇傭兵等非正規的軍力,協助執行這場「特殊軍事行動。」

