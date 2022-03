俄軍首用「匕首」高超音速飛彈！英防部點出戰略關鍵

2022/03/22 09:58

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第27日,而先前俄羅斯官方聲稱,俄軍首次以「匕首」(Kinzhal)高超音速飛彈摧毀了烏國西部一處軍用倉庫。對此英國國防部所做出的最新戰情分析認為,這恐是為了「降低」地面部隊「停滯不前」而採取的舉措。

據《BBC》報導,英國國防部22日在推特彙整最新戰情指出,俄方近日聲稱「首用」匕首高超音速飛彈對烏國西部目標執行攻擊行動,可能是為了減緩其地面部隊缺乏進展,所採取的戰略。

俄國官員指出,匕首高超音速飛彈能以超過6000公里的時速飛行,且最遠能擊中2000公里外的目標。

不過,英國國防部的評估認為,匕首高超音速飛彈不太可能對這場戰爭產生重大影響。

