俄軍首用「匕首」高超音速飛彈！英防部點出戰略關鍵

俄軍首次在烏克蘭戰爭中使用「匕首」高超音速飛彈，不過，英國官方認為，這不會對戰事產生重大影響，圖為攜帶「匕首」高超音速飛彈的俄國米格-31K戰機。（美聯社）

2022/03/22 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第27日，而先前俄羅斯官方聲稱，俄軍首次以「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈摧毀了烏國西部一處軍用倉庫。對此英國國防部所做出的最新戰情分析認為，這恐是為了「降低」地面部隊「停滯不前」而採取的舉措。

據《BBC》報導，英國國防部22日在推特彙整最新戰情指出，俄方近日聲稱「首用」匕首高超音速飛彈對烏國西部目標執行攻擊行動，可能是為了減緩其地面部隊缺乏進展，所採取的戰略。

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俄國官員指出，匕首高超音速飛彈能以超過6000公里的時速飛行，且最遠能擊中2000公里外的目標。

不過，英國國防部的評估認為，匕首高超音速飛彈不太可能對這場戰爭產生重大影響。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uzFLpim2nq



???????? #StandWithUkraine pic.twitter.com/d1j6tdCLIJ — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） March 21, 2022

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