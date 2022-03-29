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    烏國多點擊退俄軍 英防部示警：俄仍能對基輔造成重大威脅

    英國官方再次公布最新戰情，稱烏軍仍在首都基輔（Kyiv）西北部局部反擊，但俄軍仍能對首都造成重大威脅，圖為烏克蘭士兵。（美聯社）

    英國官方再次公布最新戰情，稱烏軍仍在首都基輔（Kyiv）西北部局部反擊，但俄軍仍能對首都造成重大威脅，圖為烏克蘭士兵。（美聯社）

    2022/03/29 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發動「侵烏戰爭」屆滿一個月，俄軍由於後勤問題加上軍心渙散，導致戰事受挫，除加大空襲力度外，也揚言不排除動用小型核武。稍早英國官方再次公布最新戰情，稱烏軍仍在首都基輔（Kyiv）西北部局部反擊，但俄軍仍能對首都造成重大威脅。

    《半島電視台》報導，英國國防部29日在推特彙整最新戰情指出，烏克蘭軍隊持續在包含基輔州西北方的伊爾平市（Irpen）、布查市（Bucha）及戈斯托梅利市（Hostomel）執行局部反擊行動。

    英國國防部指出，烏軍所執行的反擊行動，有取得部分戰果，成功將俄軍從數個據點上擊退，不過，俄軍目前擁有的打擊能力，仍能對烏國首都基輔構成重大威脅。

    英國國防部提到，俄軍仍持續進攻南部港城馬立波（Mariupol），不斷轟炸該市，但目前烏國仍擁有馬立波市的掌控權。

    英防部情資指出，在烏國境內其他地方的俄軍，正試圖重組軍隊，盼能維持其目前已經封鎖的據點。

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