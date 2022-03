烏國多點擊退俄軍 英防部示警：俄仍能對基輔造成重大威脅

2022/03/29 16:50

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯發動「侵烏戰爭」屆滿一個月,俄軍由於後勤問題加上軍心渙散,導致戰事受挫,除加大空襲力度外,也揚言不排除動用小型核武。稍早英國官方再次公布最新戰情,稱烏軍仍在首都基輔(Kyiv)西北部局部反擊,但俄軍仍能對首都造成重大威脅。

據《半島電視台》報導,英國國防部29日在推特彙整最新戰情指出,烏克蘭軍隊持續在包含基輔州西北方的伊爾平市(Irpen)、布查市(Bucha)及戈斯托梅利市(Hostomel)執行局部反擊行動。

請繼續往下閱讀...

英國國防部指出,烏軍所執行的反擊行動,有取得部分戰果,成功將俄軍從數個據點上擊退,不過,俄軍目前擁有的打擊能力,仍能對烏國首都基輔構成重大威脅。

英國國防部提到,俄軍仍持續進攻南部港城馬立波(Mariupol),不斷轟炸該市,但目前烏國仍擁有馬立波市的掌控權。

英防部情資指出,在烏國境內其他地方的俄軍,正試圖重組軍隊,盼能維持其目前已經封鎖的據點。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/G4yuXc9WZb



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/RZuUbFj37x