美國出手了！ 將轉交蘇聯製戰車給烏克蘭 用來砲轟烏東俄軍

一名美國官員透露，美國政府將與北約盟國合作把前蘇聯製造的戰車轉交給烏克蘭，藉此加強防禦烏東頓巴斯地區。示意圖。（路透）

2022/04/02 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前再度呼籲西方國家提供軍事援助，並指烏克蘭只需北約1%的戰機和1%的戰車。對此，一名美國官員透露，美國政府將與盟國合作把前蘇聯製造的戰車轉交給烏克蘭，藉此加強防禦烏東頓巴斯（Donbas）。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，澤倫斯基持續向歐美國家求援，上月26日要求西方國家提供軍事援助，他強調烏克蘭需要的是戰車、戰機及反艦系統，並稱烏克蘭只是需要北約1%的戰機和1%的戰車，不會要求更多。

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根據《紐約時報》報導，一名不願具名的美方官員透露，美方將應澤倫斯基要求，與北約盟友合作運送蘇聯製造的戰車給烏克蘭。該官員透露，轉交行動很快就會進行，但不願說明戰車數量或由哪些國家提供等細節，強調這批戰車將讓烏克蘭能在頓巴斯地區對俄軍執行遠程砲擊。

《紐約時報》指出，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國政府首度同意擔任中間人，協助轉交戰車給烏克蘭。

德國國防部昨日宣布，已同意將56輛原屬於德意志民主共和國（東德）的步兵戰鬥車（IFVs）轉售給烏克蘭，是否與美國政府有關，目前尚無法證實。

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