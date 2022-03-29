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    真正簞食壺漿！ 喬治亞志願軍擊退俄軍 村落居民一片讚

    喬治亞共和國志願軍擊退俄軍收復基輔北方村落，獲得當地居民讚聲。（圖取自推特）

    喬治亞共和國志願軍擊退俄軍收復基輔北方村落，獲得當地居民讚聲。（圖取自推特）

    2022/03/29 23:03

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄軍入侵，國際志願軍也與烏軍合作抗俄，今日一段喬治亞共和國志願軍擊退俄軍收復基輔北方村落，獲得當地居民讚聲的影片也在推特留傳。

    烏克蘭武裝部隊日前宣布，前喬治亞國防部長奧克魯阿什維利（Irakli Okruashvili）率領喬治亞志願軍抵達烏克蘭，一同協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵者。而 喬治亞志願軍與烏軍收復首都基輔北方村落，獲當地居民感謝救助的影片也在推特瘋傳。

    影片中可見，當地居民得知佔領村落的俄軍被擊退後相當開心，紛紛跑出來向喬治亞志願軍道謝，眾人臉上都掛著笑容，對比俄軍以為入侵烏克蘭會受到人民歡迎、會「簞食壺漿、以迎王師」的情況，顯得格外諷刺。

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