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    反攻奪回基輔以東城鎮 烏軍士兵笑呵呵還原「戰車倍增術」

    烏克蘭軍隊25日成功從俄軍手中奪回基輔以東60公里的盧基亞尼夫卡城鎮。（路透）

    烏克蘭軍隊25日成功從俄軍手中奪回基輔以東60公里的盧基亞尼夫卡城鎮。（路透）

    2022/03/29 20:49

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮勇抵抗俄軍入侵，近日已奪回基輔以東60公里的城鎮盧基亞尼夫卡（Lukyanivka），烏軍士兵接受外媒訪問時笑說，他們開了一輛戰車來對抗俄軍，沒想到戰役結束後竟變成4輛，不只成功收復盧基亞尼夫卡，也收下俄軍留下的「禮物」。

    烏克蘭軍隊25日從俄軍手中奪回基輔以東60公里的盧基亞尼夫卡，《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）軍事記者伊利亞（Illia Ponomarenko）指出，「意味著烏軍沿著H07公路往蘇梅方向挺進10至13公里」。

    根據《自由歐洲電台》報導，一名烏軍士兵受訪還原戰役發生當下的情況，透露當天烏軍接近村莊時，用無人機發現有3輛俄軍戰車從盧基亞尼夫卡出來迎戰，他們以逸待勞在外面等待。

    烏國士兵接著說，沒多久3輛俄軍戰車真的出現在道路轉彎處，雙方一陣駁火後，俄軍戰車兵似乎被嚇壞了，竟然開始撤退，途中戰車穿越一些建築物和叢林後陷入泥濘裡，戰車兵只好棄車逃跑，烏軍不僅成功奪回盧基亞尼夫卡，也收下俄軍留下的3輛戰車。

    烏軍士兵接受外媒訪問時笑說，他們開一輛戰車來對抗俄軍，沒想到戰役結束後竟變成4輛。（圖擷取自《自由歐洲電台》YT頻道）

    烏軍士兵接受外媒訪問時笑說，他們開一輛戰車來對抗俄軍，沒想到戰役結束後竟變成4輛。（圖擷取自《自由歐洲電台》YT頻道）

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