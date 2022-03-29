俄寡頭、談判代表疑遭下毒 傳俄方放寬停火條件（不斷更新）

俄軍入侵烏克蘭超過1個月，戰況仍陷膠著。（路透）

2022/03/29 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月29日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊美國總統拜登日前在波蘭表示，俄羅斯總統普廷不應再繼續掌權，引發外界議論。拜登解釋，他的這段言論是在表達內心的正義怒火，而不是美國的政策轉變，拒絕對此道歉。

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＊《金融時報》報導，知情人士指出，正在擬訂的停火協議中，不包含原先要求的「去軍事化」、「去納粹化」和「確保俄語地位」等條件。只要烏克蘭同意不加入北大西洋公約組織（NATO），做為交換，俄方同意可讓烏國與他國締結安全協議以及加入歐盟。

＊英國防部今日發布的烏克蘭局勢動態指出，傭兵組織「瓦格納集團」部署包含高階領袖在內超過1000人，在烏克蘭東部展開作戰。

《路透》報導，兩名核電廠工作人員透露，前來占領核電廠的車隊士兵並沒有防護衣等防輻射設備，更目睹了俄軍戰車與裝甲車直接駛過一個叫「紅樹林」的高輻射區域，行駛途中揚起大量塵土，許多輻射安全感測器顯示超出安全標準，認為這對俄軍士兵來說無疑是自殺行為。

＊《華爾街日報》及《金融時報》踢爆，俄國寡頭、英格蘭超級足球聯賽「切爾西」俱樂部老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），以及烏克蘭和平談判代表在基輔會面後，往返於莫斯科，隨後出現疑似中毒症狀，阿布拉莫維奇還一度完全失明幾個小時，烏克蘭議員Rustem Umerov則喪失部份視力。

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