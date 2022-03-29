暗示美軍將前往烏克蘭？ 拜登疑說溜嘴：正在波蘭訓練烏軍

美國總統拜登（見圖）日前直言俄羅斯總統普廷不應再繼續掌權，引發外界議論，如今他一席暗指「美軍正在波蘭訓練烏軍」的言論也引發外媒熱議，甚至被解讀為美軍準備進入烏克蘭作戰。（歐新社）

2022/03/29 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登日前直言俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）不應再繼續掌權，引發外界議論，如今他一席暗指「美軍正在波蘭訓練烏軍」的言論也引發外媒熱議，甚至被解讀為美軍準備進入烏克蘭作戰。

拜登近日飛往歐洲展現力挺烏克蘭決心，26日在波蘭首都華沙「皇家城堡」就俄羅斯侵略烏克蘭事件發表重大演說，脫稿說出俄羅斯總統普廷不應再繼續掌權，引發外界議論；拜登28日解釋，他的這段言論是在表達內心的正義怒火，而不是美國的政策轉變，他拒絕對此道歉。

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據《政客》（Politico）報導，拜登26日前往接近烏克蘭邊境的波蘭城鎮慰勞美軍第82空降師官兵時，脫口而出說：「你們『到了那裡之後』將見證烏軍抵抗俄國的勇猛。」被認為暗示美軍將準備前往烏克蘭作戰。

美媒昨（28日）就該問題詢問拜登，希望能得到詳細的說明，拜登則回應：「我們當時是指在波蘭訓練烏克蘭軍隊。」美媒不死心再問一次，拜登則回「我指的是駐紮在波蘭和烏克蘭軍隊在一起、和烏克蘭軍隊交談」。

《政客》認為，拜登第二次回答的「烏克蘭軍隊」，應該是想說「美軍」。針對拜登這番言論，美國五角大廈對此沒有回應，一名白宮官員則稱，「烏克蘭軍隊過去一直都有在波蘭接受美軍訓練」；一名波蘭官員不願證實美國和烏克蘭軍隊間的任何互動。

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