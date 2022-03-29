拜登政府2023國防預算達23兆 中國仍是最大威脅

拜登政府的2023國防預算中，仍將中國視為最大威脅。（路透）

2022/03/29 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國拜登政府提交的2023財政年度預算中，軍事預算多達8130億美元（約新台幣23兆），主要在應對中國日益增加的軍事威脅，以及因俄國侵略烏克蘭所加重的歐洲安全問題。

《CNN》報導，8130億美元較本月初通過的2022年度預算的國防支出增加310億美元，增幅約4％，戰略中心仍放在中國所帶來的戰略挑戰上；俄國侵略烏克蘭所產生的威脅，也加深了強化歐洲安全的必要性。美高階國防官員指出，「綜觀他們的能力和經濟規模，中國仍是最具挑戰性的威脅。這是戰略和預算所呈現出來的態勢。」

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8130億元的預算中，有7730億美元直接撥給五角大廈運用，且這筆經費在國會審查期間可能進一步上調。共和黨在國防預算公布後，隨即表示「不夠美軍用於應對俄國對烏克蘭的攻擊，以及中國的軍事投資。」

此預算書是在俄國侵烏前擬定，因此當中僅有69億美元用於「歐洲震懾倡議」，但內容已將俄國對歐洲造成的威脅納入考量，「俄國正在尋求以政治、經濟和軍事策略等手段，試圖分化北大西洋公約組織（NATO）。」美國會通過的2022年度預算中則有136億美元用於資助烏克蘭，因此國會後續應會調整歐洲安全事務比例費用。

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