為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登政府2023國防預算達23兆 中國仍是最大威脅

    拜登政府的2023國防預算中，仍將中國視為最大威脅。（路透）

    拜登政府的2023國防預算中，仍將中國視為最大威脅。（路透）

    2022/03/29 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國拜登政府提交的2023財政年度預算中，軍事預算多達8130億美元（約新台幣23兆），主要在應對中國日益增加的軍事威脅，以及因俄國侵略烏克蘭所加重的歐洲安全問題。

    《CNN》報導，8130億美元較本月初通過的2022年度預算的國防支出增加310億美元，增幅約4％，戰略中心仍放在中國所帶來的戰略挑戰上；俄國侵略烏克蘭所產生的威脅，也加深了強化歐洲安全的必要性。美高階國防官員指出，「綜觀他們的能力和經濟規模，中國仍是最具挑戰性的威脅。這是戰略和預算所呈現出來的態勢。」

    8130億元的預算中，有7730億美元直接撥給五角大廈運用，且這筆經費在國會審查期間可能進一步上調。共和黨在國防預算公布後，隨即表示「不夠美軍用於應對俄國對烏克蘭的攻擊，以及中國的軍事投資。」

    此預算書是在俄國侵烏前擬定，因此當中僅有69億美元用於「歐洲震懾倡議」，但內容已將俄國對歐洲造成的威脅納入考量，「俄國正在尋求以政治、經濟和軍事策略等手段，試圖分化北大西洋公約組織（NATO）。」美國會通過的2022年度預算中則有136億美元用於資助烏克蘭，因此國會後續應會調整歐洲安全事務比例費用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中俄關係匪淺？ 美財長葉倫：美國沒必要制裁中國
    2022/03/27 10:41

    中俄關係匪淺？ 美財長葉倫：美國沒必要制裁中國
    中籲美盡快恢復所有中國商品關稅豁免
    2022/03/24 17:15

    中籲美盡快恢復所有中國商品關稅豁免

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    美中科技爭奪戰 智庫：台灣半導體人才成關鍵
    2022/03/24 14:29

    美中科技爭奪戰 智庫：台灣半導體人才成關鍵
    軍情動態》反制中國 美菲將舉行30年來最大規模聯合軍演
    2022/03/24 06:11

    軍情動態》反制中國 美菲將舉行30年來最大規模聯合軍演

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    中國扯「北約東擴」才釀衝突 CNN：暗指美印太戰略和台灣
    2022/03/23 20:59

    中國扯「北約東擴」才釀衝突 CNN：暗指美印太戰略和台灣
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播