軍情動態》反制中國 美菲將舉行30年來最大規模聯合軍演

美國和菲律賓將從28日開始，在呂宋島舉行歷來最大規模的聯合軍事演習，反制中國將南海軍事化。圖為美菲兩軍2019年4月在菲律賓丹轆省的卡帕斯舉行實彈演習。（法新社檔案照）

2022/03/24 06:11

首次上稿 05:46

更新時間 06:11

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對中國日益咄咄逼人，肆無忌憚地將南海軍事化，美國和菲律賓將從28日開始，在菲律賓呂宋島舉行歷來最大規模的聯合軍事演習，藉此展現雙方國防關係的實力，為近年來趨於緊張的兩國防務合作注入新的活力。

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彭博23日報導，美菲兩國這場年度聯合軍演，將從3月28日至4月8日止，為期12天，雙方參演部隊將多達近9000名官兵。美國駐馬尼拉大使館在一份聲明中說，屆時將有約5100名美軍官兵和3800名菲律賓軍人，舉行海上安全、反恐和救災演習，這是有史以來最大規模的「肩並肩聯合演習」（Balikatan）。「肩並肩」是兩國自1991年以來最重要的聯合軍演。

此次年度軍演正值中國呼應俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的理由，警告美國試圖建立所謂的「印太版北約」。菲律賓多次抗議中國在南海和附近水域的活動日趨頻繁。上週，菲律賓由於中國偵察艦未經許可，在菲律賓最大航道蘇祿海（Sulu Sea）「徘徊」，召見中國大使要求說明，兩國緊張關係進一步升級。

美菲共同防禦條約可溯及1951年，但菲國總統杜特蒂在改善與中國的關係時，曾威脅要取消美菲聯盟，並打算終止1998年簽訂的「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement, VFA），但杜特蒂去年宣布恢復VFA協定。

美軍陸戰隊第三師司令巴傑隆（Jay Bargeron）少將在聲明中指出，美菲聯盟仍是印度—太平洋地區穩定的關鍵，兩軍官兵將藉此共同訓練，以擴展和推進雙方共同的戰術和技術，從而增強共同應對現實挑戰的能力。

對此，中國外交部發言人汪文斌表示，中國與菲國之間不存在緊張關係，希望各方「不要人為地製造緊張」，不要針對第三方，不要損害地區和平與穩定。

法新社指出，美國和菲律賓的聯合演習主要聚焦於南海地區可能爆發的衝突，而中國聲稱對這片廣闊海域擁有主權，但菲律賓、越南、馬來西亞、台灣和汶萊等其他鄰國也聲稱對該海域擁有主權。2016年，海牙常設仲裁法院裁定，中國在南海並未擁有「歷史性」權利。儘管如此，北京仍持續在爭議地區興建人工島，並部署軍事設施。

美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）指出，中國在南海建造的人工島礁中，至少有3座已完全軍事化，共軍在島上部署反艦和防空飛彈、戰機、雷射與電波干擾設備等武裝系統，已威脅到在周邊地區海空域活動的所有國家。

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