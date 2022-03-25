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    英國制裁神秘傭兵團「瓦格納」！疑為普廷私人軍隊

    圖為瓦格納集團傭兵（左）。（法新社）

    圖為瓦格納集團傭兵（左）。（法新社）

    2022/03/25 08:27

    〔即時新聞／綜合報導〕英國24日宣布新一波制裁對象，除了有俄國企業與政商菁英外，還包括神祕的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），該集團名義上是私人軍事服務企業，但長期被外界懷疑與克里姆林宮有密切關聯，甚至被稱作俄羅斯總統普廷的私人軍隊。

    綜合外媒報導，該組織於2014年首度出現在大眾眼前，當時瓦格納集團在東烏克蘭戰爭中協助分離主義勢力，而在今年的俄烏戰爭中，也曾傳出瓦格納集團意欲刺殺烏國總統澤倫斯基，該集團過往惡名昭彰，曾多次被控犯下戰爭罪，像是他們在利比亞內戰中傳出殺害平民。

    據傳瓦格納集團背後的金主是俄國餐飲大亨普里戈津（Yevgeny Prigozhin），他是俄國總統普廷的好友，多次拿下克里姆林宮和軍隊的餐食合約，又被稱為「普廷的廚師」，他本人否認此一傳言，但不少專家認為他承包俄國政府軍事工作，讓瓦格納集團成為俄國政府的代理部隊。

    克里姆林宮長期否認與瓦格納集團有關係，但專家表示，這個集團被部署到世界各地，執行有利於俄國的軍事行動，集團創辦人烏特金曾參與俄國國家英雄慶祝典禮，但當時俄國總統秘書並未評論其與傭兵集團的關係。

    外媒分析，無論瓦格納集團是否與俄羅斯政府有直接關係，他們對於政府來說都會是相當好用的棋子，可以在政府不希望承擔責任時，由他們來負責那些會弄髒手的工作。

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