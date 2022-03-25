聯合國大會壓倒性通過決議 人道援助烏克蘭、譴責俄羅斯

聯合國大會壓倒性通過烏克蘭人道救援決議。（歐新社）

2022/03/25 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會當地時間週四以壓倒性票數通過烏克蘭人道救援決議，要求暢通援助途徑和保護平民，並譴責俄國的侵犯造成烏克蘭人道危機。這也是俄軍入侵烏克蘭後，聯合國大會二度強力施壓俄國。

《路透》報導，此決議案由烏克蘭與盟友共同提出，在全體會員國中獲得140票同意、5票反對（俄、敘利亞、北韓、厄利垂亞、白俄羅斯），中國在內的38國棄權。

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決議案要求對烏克蘭境內的平民、醫護人員、志工、記者、醫院和其它民間設施提供保護，要求停止在馬立波（Mariupol）及其它城市的圍城戰，並譴責俄羅斯是造成烏克蘭嚴重人道危機的罪魁禍首。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）批評俄國發動的是一場「荒謬戰爭」，導致烏克蘭數千平民遭到殺害，百萬人流離失所，城市遭到毀滅。

對此，俄駐聯大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）反批這項決議是「虛假的人道提案」，只採取了單方面視角看待整個情勢。

俄國昨日才在聯合國安理會發起人道救援決議，要求暢通烏克蘭的援助管道和保護平民，但沒有提及自身在這場危機中扮演的角色，結果只有中國背書，其他13國一致棄權。

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