軍情動態》美國非洲司令部證實 今年利比亞已摔2架MiG-29戰機

2020/09/12 16:19

〔即時新聞/綜合報導〕中東觀察網站《Al-Monitor》12日指出,美國非洲司令部副情報總監、少將伯格(Heidi Berg)證實,今年以來,已有2架MiG-29戰機在利比亞墜毀,而美非司令部分析認為,這些戰機是俄國用來支持當地私人軍事承包商「瓦格納」(Wagner)的,抵達利比亞前,更曾過境敘利亞重新塗裝,以掩飾其俄羅斯血統。

據《Defence Blog》報導,中東觀察網站《Al-Monitor》國防部記者祖巴(Jared Szuba)12日透過推特發文指稱,伯格證實,今年以來,俄羅斯有2架MiG-29戰機在利比亞墜毀,分別發生在6月28日(外電原文29日經祖巴更正為28日)及9月7日,美方認為,這些在利比亞的俄國戰機,曾參與空襲行動,並且相信是由「瓦格納」集團駕駛。

《Defence Blog》指出,美非司令部評估認為,莫斯科當局近期朝利比亞部署軍用戰鬥機,是為了要支持「瓦格納」集團在當地的行動,俄羅斯軍積極有可能在利比亞為「瓦格納」集團提供密接空中支援 (Close air support)及攻擊火力。

而「瓦格納」集團在利比亞當地則是偏向支持國民軍(Libyan National Army)的一方,協助國民軍對抗普遍受國際承認的利比亞全國團結政府(Government of National Accord),而這些自俄國基地起飛的戰機據信曾過境敘利亞,才抵達利比亞,過境只是為了更改塗裝而已,以掩飾俄國的身分。

Breaking: US Africa Command deputy intelligence director Rear Adm. Heidi Berg confirms the Russians have crashed two MiG-29s in Libya so far – one on June 29, another on Sept. 7