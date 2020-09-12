軍情動態》美國非洲司令部證實 今年利比亞已摔2架MiG-29戰機

中東觀察網站《Al-Monitor》記者12日指出，美國非洲司令部證實，今年以來，已有2架MiG-29戰機在利比亞墜毀，圖為同款MiG-29戰機。（美聯社）

2020/09/12 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕中東觀察網站《Al-Monitor》12日指出，美國非洲司令部副情報總監、少將伯格（Heidi Berg）證實，今年以來，已有2架MiG-29戰機在利比亞墜毀，而美非司令部分析認為，這些戰機是俄國用來支持當地私人軍事承包商「瓦格納」（Wagner）的，抵達利比亞前，更曾過境敘利亞重新塗裝，以掩飾其俄羅斯血統。

據《Defence Blog》報導，中東觀察網站《Al-Monitor》國防部記者祖巴（Jared Szuba）12日透過推特發文指稱，伯格證實，今年以來，俄羅斯有2架MiG-29戰機在利比亞墜毀，分別發生在6月28日（外電原文29日經祖巴更正為28日）及9月7日，美方認為，這些在利比亞的俄國戰機，曾參與空襲行動，並且相信是由「瓦格納」集團駕駛。

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《Defence Blog》指出，美非司令部評估認為，莫斯科當局近期朝利比亞部署軍用戰鬥機，是為了要支持「瓦格納」集團在當地的行動，俄羅斯軍積極有可能在利比亞為「瓦格納」集團提供密接空中支援 （Close air support）及攻擊火力。

而「瓦格納」集團在利比亞當地則是偏向支持國民軍（Libyan National Army）的一方，協助國民軍對抗普遍受國際承認的利比亞全國團結政府（Government of National Accord），而這些自俄國基地起飛的戰機據信曾過境敘利亞，才抵達利比亞，過境只是為了更改塗裝而已，以掩飾俄國的身分。

Breaking: US Africa Command deputy intelligence director Rear Adm. Heidi Berg confirms the Russians have crashed two MiG-29s in Libya so far – one on June 29, another on Sept. 7 — Jared Szuba （@JM_Szuba） September 11, 2020

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