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    美俄武官在莫斯科罕見會面 美方隨口一句話讓俄國人動怒

    美俄武官在莫斯科的俄國國防部會面，美方詢問俄國武官的烏克蘭家庭背景，讓俄國武官情緒激動。（彭博）

    美俄武官在莫斯科的俄國國防部會面，美方詢問俄國武官的烏克蘭家庭背景，讓俄國武官情緒激動。（彭博）

    2022/03/24 10:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後引起國際制裁，俄羅斯民眾深受制裁所苦，前線部隊的士氣也持續低落。美國《CNN》取得一份會議紀錄顯示，美俄兩國武官在俄羅斯國防部會面結束後，美方隨口詢問俄國武官的「烏克蘭背景」，沒想到卻罕見地讓該名俄國武官動怒。

    根據《CNN》報導，美國駐俄武官與俄羅斯軍方在莫斯科舉行會議，同時也是自俄羅斯入侵烏克蘭以來美俄國防官員面對面的罕見實例。記錄內容指出，和美方面談的是俄羅斯國際軍事合作總局副局長、少將伊林（Yevgeny Ilyin），對外形象堅毅的伊林常和美方打交道，在會議中和美方官員侃侃而談。

    在會議結束後，美方武官隨口詢問伊林來自烏克蘭的家庭背景，伊林卻突然脹紅了臉，並激動地對美國官員回應，說他的確在烏克蘭的聶伯城（Dnipro）出生，之後跟隨家人搬家到頓內茨克（Donetsk）並在當地求學。伊林表示：「烏克蘭目前的局勢很慘烈，我對此感到非常沮喪。」最後更是沒和美方官員握手就直接離開。

    一名美方隨行人員表示，他從未在正式會議上看過伊林如此激動，出席會議的兩名美國武官認為，伊林的反應可能顯示出俄羅斯有「士氣問題」，而且不僅限於前線部隊，在俄國境內也影響甚大。美國武官強調：「伊林顯然對局勢感到痛苦，但除了依循克里姆林宮的國家宣傳主旋律外，他無處表達憤怒。」

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