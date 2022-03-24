俄將校死傷慘重原因曝！ 外交官：軍隊集權使將官親赴前線

俄軍在入侵烏克蘭行動中，折損大量將官。圖為俄軍黑海艦隊副司令帕利葬禮。（路透）

2022/03/24 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭1個月以來，共有6位將軍死亡，數十名高級軍官被殺，俄軍將官死亡率之高也引起各界關注。一名駐莫斯科的高級外交官員指出，俄羅斯軍隊基層軍官及士官缺乏指揮權，使得高級軍官需要親自前往前線領導，導致被攻擊的機率上升。

根據《路透》報導，一名駐莫斯科的高級外交官員表示，俄軍的骨幹在此次入侵傷亡慘重，不僅是將軍而已，而是上校以上的高級軍官都傷亡慘重，原因在於軍隊指揮權集中化，將官需親赴前線，缺乏安全的通訊設備也導致烏軍能有效識別俄軍官位置，並將其擊殺。

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該名外交官員表示，俄羅斯軍隊呈現高度集權、階級化，不同於西方各國基層軍官、士官會取得指揮權。若有需要解決的任務，對西方國家來說，這些任務會在基層就被解決，並透過指揮鏈層層傳遞；但俄羅斯不同的是，高級軍官需要前往前線來完成任務或領導軍隊，這就使得他們被攻擊的機率大幅上升。

波蘭國防顧問公司「Rochan Consulting」的軍事專家穆席卡（Konrad Muzyka）認為，俄軍高級軍官在烏克蘭戰場上出現大量傷亡，顯示出俄軍並沒有掌握烏軍砲兵陣地位置，烏軍可能透過攔截俄軍的「手機信號」，進而查明俄軍高級將官的所在位置。

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