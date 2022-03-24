為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄將校死傷慘重原因曝！ 外交官：軍隊集權使將官親赴前線

    俄軍在入侵烏克蘭行動中，折損大量將官。圖為俄軍黑海艦隊副司令帕利葬禮。（路透）

    俄軍在入侵烏克蘭行動中，折損大量將官。圖為俄軍黑海艦隊副司令帕利葬禮。（路透）

    2022/03/24 06:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭1個月以來，共有6位將軍死亡，數十名高級軍官被殺，俄軍將官死亡率之高也引起各界關注。一名駐莫斯科的高級外交官員指出，俄羅斯軍隊基層軍官及士官缺乏指揮權，使得高級軍官需要親自前往前線領導，導致被攻擊的機率上升。

    根據《路透》報導，一名駐莫斯科的高級外交官員表示，俄軍的骨幹在此次入侵傷亡慘重，不僅是將軍而已，而是上校以上的高級軍官都傷亡慘重，原因在於軍隊指揮權集中化，將官需親赴前線，缺乏安全的通訊設備也導致烏軍能有效識別俄軍官位置，並將其擊殺。

    該名外交官員表示，俄羅斯軍隊呈現高度集權、階級化，不同於西方各國基層軍官、士官會取得指揮權。若有需要解決的任務，對西方國家來說，這些任務會在基層就被解決，並透過指揮鏈層層傳遞；但俄羅斯不同的是，高級軍官需要前往前線來完成任務或領導軍隊，這就使得他們被攻擊的機率大幅上升。

    波蘭國防顧問公司「Rochan Consulting」的軍事專家穆席卡（Konrad Muzyka）認為，俄軍高級軍官在烏克蘭戰場上出現大量傷亡，顯示出俄軍並沒有掌握烏軍砲兵陣地位置，烏軍可能透過攔截俄軍的「手機信號」，進而查明俄軍高級將官的所在位置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    攻烏俄軍第15位高級指揮官陣亡 二戰來最慘紀錄
    2022/03/23 22:10

    攻烏俄軍第15位高級指揮官陣亡 二戰來最慘紀錄
    企圖進犯敖德薩 俄海軍陸戰隊上校指揮官傳遭烏軍擊斃
    2022/03/23 16:25

    企圖進犯敖德薩 俄海軍陸戰隊上校指揮官傳遭烏軍擊斃

    江翠指標大案 菁英客看準三特色火速出手
    烏克蘭傳捷報！ 哈爾科夫俄軍工兵旅指揮官陣亡 士兵18死46傷
    2022/03/22 18:00

    烏克蘭傳捷報！ 哈爾科夫俄軍工兵旅指揮官陣亡 士兵18死46傷
    俄羅斯證實了！黑海艦隊副司令陣亡
    2022/03/21 09:09

    俄羅斯證實了！黑海艦隊副司令陣亡

    聯邦數位帳戶 活存最高2.5%優利
    俄羅斯軍團指揮部被摧毀！傳指揮官喪命 多名將軍可能陪葬
    2022/03/19 10:05

    俄羅斯軍團指揮部被摧毀！傳指揮官喪命 多名將軍可能陪葬
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播