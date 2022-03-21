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    挺烏克蘭！斯洛維尼亞總理：外交官自願回基輔 籲歐盟各國跟進

    波蘭總理莫拉維茨奇（左4）、波蘭副總理雅卡欽斯基（左1）、捷克總理費亞拉（左2）、斯洛維尼亞總理楊薩（左3）15日前往基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（前右1）表達支持。（歐新社）

    波蘭總理莫拉維茨奇（左4）、波蘭副總理雅卡欽斯基（左1）、捷克總理費亞拉（左2）、斯洛維尼亞總理楊薩（左3）15日前往基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（前右1）表達支持。（歐新社）

    2022/03/21 19:30

    〔即時新聞／綜合報導〕斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）日前與捷克總理費亞拉、波蘭總理莫拉維茨奇、波蘭副總理雅卡欽斯基一同前往基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基表達支持。楊薩今宣布，斯洛維尼亞的外交官自願返回基輔，他也呼籲歐盟各國能跟進。

    楊薩在台灣時間今天凌晨於推特推文宣布，斯洛維尼亞將很快把該國外交官送回基輔，「他們是志願者。我們正在努力讓歐盟也這樣做」，並強調烏克蘭需要直接的外交支持。

    楊薩、莫拉維茨奇、卡欽斯基與費亞拉15日抵達基輔與烏國總統澤倫斯基、總理什米加爾等烏克蘭高層會面，後者為他們講述了目前烏克蘭各地戰況概要。澤倫斯基事後在臉書貼出3國參訪團與烏克蘭高層會面的影片，並對3國參訪團說：「你們在烏克蘭遭遇困難的時候訪問基輔，展現對烏克蘭的強烈支持，我們非常感謝你們。」

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