為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    波蘭籲北約派維和部隊進烏克蘭 丹麥國防部：準備好了

    丹麥國防部長博德斯科夫（見圖）表示，丹麥已準備好派遣士兵前往烏克蘭執行維和任務。（歐新社）

    丹麥國防部長博德斯科夫（見圖）表示，丹麥已準備好派遣士兵前往烏克蘭執行維和任務。（歐新社）

    2022/03/19 20:20

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭執政黨領袖、副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）15日呼籲，北約或其他國際團體應派遣一個國際維和特派團在烏克蘭展開行動，幫助烏克蘭自我防衛。對此，丹麥國防部長博德斯科夫（Morten Bodskov）表示，丹麥政府已經準備好派駐作業。

    波蘭、捷克和斯洛維尼亞三個東歐國家政府領袖，冒著遭俄羅斯砲火轟炸的風險，15日現身烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，卡欽斯基在記者會上表示，北約或其他國際團體必須組織一個「維和任務」（peace mission），在烏克蘭的領土上展開行動，幫助烏克蘭自我防衛。

    綜合外媒報導，丹麥國防部長博德斯科夫16日在布魯塞爾北約峰會前表示，丹麥已準備好派遣士兵到烏克蘭執行維和任務，「丹麥政府準備向烏克蘭派遣軍隊，作為維和任務的一部分，如果這可能有助於結束這場血腥戰爭」。

    博德斯科夫補充說，丹麥已準備好做出貢獻，「我們在這項工作方面擁有數十年的經驗，我絕對認為丹麥可以為此做出貢獻並有所作為」。

    波蘭副總理卡辛斯基（見圖）提出在烏克蘭執行國際維和任務的構想，由北約組織或「更廣泛的國際條約」來執行。（路透）

    波蘭副總理卡辛斯基（見圖）提出在烏克蘭執行國際維和任務的構想，由北約組織或「更廣泛的國際條約」來執行。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    性侵後虐殺！ 俄軍到處抓婦幼當「慰安婦」 年長婦女也受害
    2022/03/19 18:40

    性侵後虐殺！ 俄軍到處抓婦幼當「慰安婦」 年長婦女也受害
    擊毀近百架軍機、1.44萬人陣亡 烏軍公布俄軍最新戰損統計
    2022/03/19 16:29

    擊毀近百架軍機、1.44萬人陣亡 烏軍公布俄軍最新戰損統計

    信義房屋台大徵才 數位科技職缺吸睛
    籲北約參戰？ 波蘭副總理：應在烏克蘭展開「維和行動」
    2022/03/16 08:04

    籲北約參戰？ 波蘭副總理：應在烏克蘭展開「維和行動」
    挺你！ 歐盟3國總理前往基輔 見澤倫斯基當面「表達支持」
    2022/03/15 17:40

    挺你！ 歐盟3國總理前往基輔 見澤倫斯基當面「表達支持」

    卡位明星雙語學區 青埔國中旁全新落成
    俄軍若用「生化武器」 波蘭總統：北約將被迫介入
    2022/03/13 19:45

    俄軍若用「生化武器」 波蘭總統：北約將被迫介入
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播