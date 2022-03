波蘭籲北約派維和部隊進烏克蘭 丹麥國防部：準備好了

2022/03/19 20:20

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭執政黨領袖、副總理卡欽斯基(Jaroslaw Kaczynski)15日呼籲,北約或其他國際團體應派遣一個國際維和特派團在烏克蘭展開行動,幫助烏克蘭自我防衛。對此,丹麥國防部長博德斯科夫(Morten Bodskov)表示,丹麥政府已經準備好派駐作業。

波蘭、捷克和斯洛維尼亞三個東歐國家政府領袖,冒著遭俄羅斯砲火轟炸的風險,15日現身烏克蘭首都基輔,與烏克蘭總統澤倫斯基會面,卡欽斯基在記者會上表示,北約或其他國際團體必須組織一個「維和任務」(peace mission),在烏克蘭的領土上展開行動,幫助烏克蘭自我防衛。

綜合外媒報導,丹麥國防部長博德斯科夫16日在布魯塞爾北約峰會前表示,丹麥已準備好派遣士兵到烏克蘭執行維和任務,「丹麥政府準備向烏克蘭派遣軍隊,作為維和任務的一部分,如果這可能有助於結束這場血腥戰爭」。

博德斯科夫補充說,丹麥已準備好做出貢獻,「我們在這項工作方面擁有數十年的經驗,我絕對認為丹麥可以為此做出貢獻並有所作為」。

Denmark is ready to send soldiers to a peacekeeping mission in Ukraine, Defence Minister Morten Bødskov said after Poland suggested such a mission should be carried out - Euractiv.