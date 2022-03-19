波蘭籲北約派維和部隊進烏克蘭 丹麥國防部：準備好了
2022/03/19 20:20
〔即時新聞／綜合報導〕波蘭執政黨領袖、副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）15日呼籲，北約或其他國際團體應派遣一個國際維和特派團在烏克蘭展開行動，幫助烏克蘭自我防衛。對此，丹麥國防部長博德斯科夫（Morten Bodskov）表示，丹麥政府已經準備好派駐作業。
波蘭、捷克和斯洛維尼亞三個東歐國家政府領袖，冒著遭俄羅斯砲火轟炸的風險，15日現身烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，卡欽斯基在記者會上表示，北約或其他國際團體必須組織一個「維和任務」（peace mission），在烏克蘭的領土上展開行動，幫助烏克蘭自我防衛。
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綜合外媒報導，丹麥國防部長博德斯科夫16日在布魯塞爾北約峰會前表示，丹麥已準備好派遣士兵到烏克蘭執行維和任務，「丹麥政府準備向烏克蘭派遣軍隊，作為維和任務的一部分，如果這可能有助於結束這場血腥戰爭」。
博德斯科夫補充說，丹麥已準備好做出貢獻，「我們在這項工作方面擁有數十年的經驗，我絕對認為丹麥可以為此做出貢獻並有所作為」。
Denmark is ready to send soldiers to a peacekeeping mission in Ukraine, Defence Minister Morten Bødskov said after Poland suggested such a mission should be carried out - Euractiv.— Visegrád 24 （@visegrad24） March 18, 2022