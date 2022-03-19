多輛俄軍T-72戰車成廢鐵 烏軍擄獲「箭-10」低空防空飛彈車

烏國軍方貼出在首都基輔摧毀多輛俄軍T-72系列戰車的照片，還收下一輛「箭-10」低空防空飛彈車。（圖取自烏克蘭國防部推特）

2022/03/19 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發動入侵行動以來，持續從各方位攻擊烏克蘭，但遭遇頑強抵抗，損失慘重，烏國軍方稍早貼出在首都基輔摧毀多輛俄軍T-72系列戰車的照片，還收下一輛「箭-10」低空防空飛彈車。

烏克蘭國防部在推特貼出多張照片，表示俄羅斯在基輔地區的軍事設備被烏軍摧毀，照片中可見俄軍多輛T-72戰車破損不堪，有些成了一堆廢鐵，烏軍也宣布擄獲一輛「箭-10」（Strela-10）低空防空飛彈車。

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烏克蘭國防部今發文指稱，自俄羅斯2月24日入侵至19日上午6點整，俄軍約陣亡14400人，烏軍並摧毀俄軍466輛戰車、1470輛裝甲車、213個火砲系統、72輛多管火箭車、44組防空系統、95架軍機、115架直升機、914輛各式車輛、3艘艦艇、60輛油罐車、17架無人機以及11個特殊設備。

#stoprussia #народна_війна



Знищена російська техніка у Київській області.



???? Також Збройні Сили України підсилились ЗРК "Стріла-10". pic.twitter.com/gJlp81wq1m — Defence of Ukraine （@DefenceU） March 19, 2022

烏軍宣布擄獲一輛「箭-10」（Strela-10）低空防空飛彈車。（圖取自烏克蘭國防部推特）

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