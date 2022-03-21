馬立波傳捷報！ 烏克蘭殲滅俄軍特種部隊 扣獲大量軍事裝備

烏克蘭國民衛隊「亞速營」宣稱殲滅俄羅斯在馬立波一支格魯烏特種部隊，並扣獲大量的軍事裝備。（圖取自亞速營官方推特）

2022/03/21 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部大城馬立波（Mariupol）遭俄軍圍困數日，俄軍更要求馬立波的烏軍放下武器投降，引發外界關注。烏克蘭國民衛隊「亞速營」（Azov Battalion）傳出捷報，宣稱殲滅俄羅斯在馬立波一支格魯烏（GRU）特種部隊，並扣獲大量的軍事裝備。

綜合外媒報導，亞速營20日晚間在官方推特PO出一段影片，稱在馬立波殲滅俄羅斯一支格魯烏（GRU）特種部隊，還秀出在死者身上發現的文件與照片。影片中可見至少8管的攜帶式火箭，還有多輛軍用車輛燒成焦黑成廢鐵，有軍事迷推測該格魯烏小隊成員約在20人上下，全數遭殲滅。俄方尚未證實此消息。

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俄羅斯國防部20日呼籲馬立波的烏軍放下武器，並會開放人道走廊，要求烏克蘭在莫斯科時間週一上午5點前做出回應。對此，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）週一凌晨表示，烏軍拒絕放下武器投降，並要求俄羅斯立即開放人道走廊。

‼️ Відео з місця знищення спецназу ГРУ бійцями полку «Азов» pic.twitter.com/RGJanWpF9J — АЗОВ （@Polk_Azov） March 20, 2022

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